ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.79
usd:
341
bux:
104232.11
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Alexander Van der Bellen osztrák elnök beszél a regionális vezetőket tömörítő környezetvédő szervezet, az R20 Osztrák Világcsúcs konferenciájának megnyitóján a bécsi államfői rezidencián, a Hofburg-palotában 2024. június 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna

Az osztrák elnök Magyarországot érintő kritikájára reagál Szijjártó Péter

Infostart / MTI

Alexander Van der Bellen osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében, miközben ő külföldi szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A tárcavezető szerint Ausztria elnöke egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.

"Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől" - hangsúlyozta.

Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök az European Forum Alpbach nemzetközi konferencián kedden elhangzott beszédében a jogállamiság romló helyzetét emlegette Magyarországon.

Kezdőlap    Külföld    Az osztrák elnök Magyarországot érintő kritikájára reagál Szijjártó Péter

ausztria

szijjártó péter

alexander van der bellen

kritika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megdicsérte Oroszországot a világ egyik legerősebb vezetője

Megdicsérte Oroszországot a világ egyik legerősebb vezetője

A kínai-orosz kapcsolatok a mai világban a legstabilabb, legérettebb és stratégiai szempontból a legjelentősebb nagyhatalmi viszonyt jelentik - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő Pekingben, ahol Vjacseszlav Vologyint, az orosz Állami Duma (parlamenti alsóház) elnökét fogadta - közölte szerdán a kínai állami média.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Angliát is megjárt ex-válogatott irányítja a KTE-t - nem jön egyedül!

Angliát is megjárt ex-válogatott irányítja a KTE-t - nem jön egyedül!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi napon az NB II-ben szereplő Kecskemét menesztette Gera Zoltán a vezetőedzői posztról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two children, aged eight and 10, killed in shooting during Minneapolis Catholic school Mass

Two children, aged eight and 10, killed in shooting during Minneapolis Catholic school Mass

Seventeen other people are injured, 14 of them children, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 19:23
Orosz-kínai flotta tüntetés a Csendes-óceánon - videó
2025. augusztus 27. 18:57
A tönk szélére jutott a legnagyobb orosz dróngyár
×
×
×
×