Rendőrautó

Börtönbe kerülhetnek a gyorshajtáson kapott autóvezetők

Infostart

Floridában alig néhány hét alatt 70 embert vettek őrizetbe az állam új, rendkívül szigorú gyorshajtás elleni törvénye miatt. Az ottani autósokat sokkolták ezek a fejlemények, ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen nyilvánvalóan ez volt a cél.

A „super speeder” névre keresztelt szabály július 1-jén lépett életbe Floridában, és máris komoly vihart kavart az autósok körében – sokan egyszerűen nem hiszik el, hogy börtönbe kerülhetnek pusztán egy gyorshajtás miatt.

Az előírás értelmében a rendőrök letartóztathatják azokat, akik 100 mérföld/óra (160 km/h) felett hajtanak, vagy akik legalább 50 mérföld/órával (80 km/h-val) lépik túl az adott útszakasz megengedett sebességhatárát.

A hatóságok eddig 70 embert vettek őrizetbe a szabály bevezetése óta, közülük 49-et azért, mert 100 mérföld/óra felett száguldozott - írja a vezess.hu.

A rendőrök testkamerás felvételeiből jól látszik, mennyire értetlenül állnak az autósok a helyzet előtt.

Egy autós, aki 120 mph-val (193 km/h) száguldott az I-4 autópályán egy Honda Civic volánja mögött, azt mondta az őt megállító egyenruhásoknak: „Azt hittem, a rendőr versenyezni akar velem.”

Egy Volkswagen Golf vezetője 135 mph-val (217 km/h) tépett, míg a csúcsot egy Dodge Challenger sofőrje tartja, akit 155 mph-val (250 km/h) meszeltek le.

A legtöbben 500 dolláros (170 ezer forint) óvadék ellenében elhagyhatják a zárkát, de a jogi eljárás mellett további költségekkel is szembe kell nézniük, például járműve elszállításának és tárolásának díjaival.

A floridai hatóságok abban bíznak, hogy a hír szájról szájra terjed, és a sofőrök végre megértik: a gyorshajtás nem csupán balesetveszélyes, hanem bilinccsel is végződhet.

