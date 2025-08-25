Moszkva: Ukrajna felpörgette a háborút az alaszkai csúcsot követően

Oroszország szerint Ukrajna fokozta a támadásokat az orosz-amerikai csúcstalálkozó után, a civil célpontok elleni napi támadások száma 300-ról 430-ra emelkedett – írja a TASzSz beszámolója nyomán a Portfolio.

Az orosz külügyminisztérium különleges megbízott nagykövete, Rodion Mirosnyik az orosz állami médiának azt nyilatkozta, hogy az augusztus 15-i alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt naponta körülbelül 300 támadás érte az orosz területeket, míg utána ez a szám 400-ra, esetenként 420-430-ra emelkedett.

A nagykövet szerint az áldozatok száma is növekedett a tömeges dróntámadások fokozódása miatt. Rodion Mirosnyik azt is hozzátette, hogy ezek a civil célpontok elleni csapások szándékosak és célzottak; szerinte ez terrorizmus.