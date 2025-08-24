Szörnyű járvány szedi áldozatait a világ egyik legzaklatottab országában

A betegség május végi megjelenése óta 2880 kolerás esetet regisztráltak a tartományban. Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet augusztus közepén arra figyelmeztetett, hogy évek óta a mostani a legsúlyosabb járvány a polgárháború és éhínség sújtotta Szudánban.

A szennyezett ivóvízzel és élelmiszerrel terjedő kolera súlyos hasmenéssel és hányással járó betegség, amely kezelés nélkül akár néhány óra alatt halálhoz vezethet. A kiszáradás megakadályozásával gyógyítható, de

a 2023 áprilisa óta húzódó polgárháború miatt az egészségügyi rendszer gyakorlatilag összeomlott, és a kezeléshez sokan nem jutnak hozzá.

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint tavaly nyár óta mintegy 100 ezer esetet regisztráltak Szudánban, az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) szerint több mint 2400-an haltak bele a betegségbe országszerte. Dárfúr térségében a legsúlyosabb a helyzet, a menekülttáborokban már nincs megfelelő ivóvíz.

Szudánban a hadsereg és a vele szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezet 2023 óta harcol egymással. Az összecsapásokban már több tízezren vesztették életüket, 13 millióan kényszerültek elhagyni otthonukat, az országban pedig a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága bontakozott ki. Az Egyesült Államok és más országok múlt héten "humanitárius tűzszünetre" szólították fel a harcoló feleket.