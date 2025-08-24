ARÉNA
Tűzharc füstje lengi be a szudáni fővárost, Kartúmot 2023. április 19-én, amikor egynapos országos tűzszünet van érvényben a szembenálló felek közt. Négy nappal korábban harcok robbantak ki az Abdel-Fattah Burháni tábornok vezette szudáni hadsereg és a Mohamed Hamdan Daglo tábornok vezette félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között. Az összecsapásokban eddig legkevesebb 185 civil és katona vesztette életét, a sebesültek száma meghaladja az 1800-at.
Nyitókép: -

Szörnyű járvány szedi áldozatait a világ egyik legzaklatottab országában

Infostart / MTI

Már legkevesebb 158 ember halt meg kolerában május vége óta a délnyugat-szudáni Dél-Dárfúr tartományban - közölték a helyi egészségügyi hatóságok.

A betegség május végi megjelenése óta 2880 kolerás esetet regisztráltak a tartományban. Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet augusztus közepén arra figyelmeztetett, hogy évek óta a mostani a legsúlyosabb járvány a polgárháború és éhínség sújtotta Szudánban.

A szennyezett ivóvízzel és élelmiszerrel terjedő kolera súlyos hasmenéssel és hányással járó betegség, amely kezelés nélkül akár néhány óra alatt halálhoz vezethet. A kiszáradás megakadályozásával gyógyítható, de

a 2023 áprilisa óta húzódó polgárháború miatt az egészségügyi rendszer gyakorlatilag összeomlott, és a kezeléshez sokan nem jutnak hozzá.

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint tavaly nyár óta mintegy 100 ezer esetet regisztráltak Szudánban, az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) szerint több mint 2400-an haltak bele a betegségbe országszerte. Dárfúr térségében a legsúlyosabb a helyzet, a menekülttáborokban már nincs megfelelő ivóvíz.

Szudánban a hadsereg és a vele szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezet 2023 óta harcol egymással. Az összecsapásokban már több tízezren vesztették életüket, 13 millióan kényszerültek elhagyni otthonukat, az országban pedig a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága bontakozott ki. Az Egyesült Államok és más országok múlt héten "humanitárius tűzszünetre" szólították fel a harcoló feleket.

