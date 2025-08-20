Megtévesztőek a mai térképek, ezért átrajzolnák őket

A ma használt „Mercator-vetületű” térképek bár nagyon hasznosak, de valóban torzítanak: ahogy a gömb alakú Földet próbálják meg síkban ábrázolni, a sarkkörökhöz közeledve egyre nagyobbnak, az Egyenlítőhöz közeledve pedig egyre kisebbnek mutatják a területeket. Ebből aztán az lesz, hogy például Grönland vagy Oroszország sokkal nagyobbnak látszik, mint valójában, miközben Afrika jóval kisebbnek.

Ebből lett elege az Afrikai Uniónak: szeretnék, ha átrajzolnák a térképeket, hogy a kontinens valós méretének megfelelő aránnyal szerepeljen rajta – írja a hvg.hu.

Az Afrikai Unió szerint a Mercator-térkép azt a hamis benyomást kelti, hogy Afrika „marginális”,

miközben területét tekintve a világ második legnagyobb kontinense, több mint egymilliárd lakossal.

A „Correct The Map” kezdeményezés azt akarja elérni, hogy az olyan szervezetek, mint a Világbank és az Egyesült Nemzetek Szervezete átvennék az Equal Earth térképet. Utóbbi a Föld valós térképnézetét mutatja, helyes arányokkal. Az ezen a linken elérhető térképeket tényleg érdemes böngészni: a mi Mercator-térképekhez szokott szemünk is meglepődik rajta, hogy tényleg mennyire más a kontinensek mérete, mint amit megszoktunk.

Kanada és Oroszország például a valóságban sokkal-sokkal kisebb, mint amilyennek megszokta a szemünk,

de Európa is kisebbnek tűnik, mint a hagyományos térképeken.