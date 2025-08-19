Veszélyes fertőzés terjed a strandokon, nem kíméli a nyaralókat

A Vibrio nevű kórokozó a 20 fok feletti vízhőmérsékletnél szaporodik el robbanásszerűen, a Fekete-tenger pedig nyáron gyakran eléri a 26 fokot. A fertőzést nemcsak fürdőzés közben kaphatjuk el, hanem nyers vagy nem megfelelő hőkezelt tenger gyümölcseivel is.

A szakértők szerint egy egyszerű sebtapasz és a megfelelően elkészített ételek megvédhetnek a fertőzéstől, amely az esetek 80 százalékában bélgyulladást okoz, súlyos esetben azonban vérmérgezéshez is vezethet - írja az Index.

Korábban beszámoltunk róla, hogy milyen mértékben növekszik a Vibrio vulnificus baktérium száma a világ melegedő óceánjaiban. Elsősorban meleg vizekben szaporodik, amikor azok hőmérséklete meghaladja a 20 fokot. Emiatt az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint már a Fekete-, a Balti- és az Északi-tenger is a kockázatos területek közé tartozik.

A baktérium különösen veszélyes a gyermekekre, és tenger gyümölcsein keresztül is fertőzhet.

A baktériumok száma akkor nő robbanásszerűen, amikor a tengervíz hőmérséklete meghaladja a 20 fokot és csökken a sótartalma. A Fekete-tenger vize nyáron gyakran eléri a 26 fokot, ezért a Vibriónak jó táptalajt nyújt. A járványügyi szakemberek úgy vélik, hogy a melegedő tengervíz elősegíti a baktérium szaporodását, amely emésztőszervi megbetegedést is okozhat.

A globális felmelegedés miatt ez a kockázat a következő években is magas marad, ami hosszú távon egészségügyi kihívást jelent a tengerparti régiókban. Európában a Balti- és az Északi-tengert sem kíméli ez a baktérium, ezeken a területeken a tenger gyümölcseinek fogyasztása is veszélyt jelent a helyi lakosságra és a turistákra egyaránt.

A baktérium meleg, sós vizekben tenyészik, de kedveli azokat a területeket is, ahol a sós víz találkozik és keveredik az édessel. Két úton juthat be az emberi szervezetbe: vagy nyílt seben keresztül, vagy nem megfelelően elkészített tengeri élőlények fogyasztásával, főleg kagylókéval. Akit húsevő baktérium támad meg, azoknak egyötöde hal bele a fertőzésbe, néha már 1-2 nappal a megbetegedés után. Rendkívül agresszív, ugyanis nekrotizáló fasciitist okozhat, ami a sebet körülvevő szövetek elhalásához vezethet. Akinek a baktérium bekerül a véráramába, annak vérmérgezést, de az esetek 80 százalékában bélgyulladást és bőrirritációt is okozhat.

Az Európán kívüli területeket sem kíméli a Vibrio baktérium, Tajvanon két kiugró értéket is tapasztaltak az 1990-es években, amely ijesztően magas halálozási arányt eredményezett. Japánt sem kerülte el a húsevő baktérium, ahol a becsült éves előfordulás elérte a 425 esetet, azonban az orvosoknak mindössze 15,7 százaléka rendelkezett megfelelő ismerettel erről a fertőzésről.