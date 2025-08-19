Szergej Lavrov elárulta, hogy miét kérnek a békéért cserébe

Azt mondta: ezeket a problémákat „sürgősen kezelni kell,” ennek hiányában „nem lehet beszélni hosszú távú megállapodásokról.”

A Portfolio szerint Lavrov összességében úgy látja: az Egyesült Államok őszintén le akarja zárni a háborút, úgy, hogy az ne robbanhasson ki mégegyszer.

Lavrov nem konkretizálja, pontosan mit jelent az, hogy "tiszteletben tartják Oroszország biztonságát." Az Ukrajna elleni invázió előtt Moszkva azt követelte a NATO-tól, hogy vonják ki a nemzetközi műveleti csoportokat a Varsói Szerződés volt tagállamainak területéről.