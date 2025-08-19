ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.15
usd:
339.14
bux:
105519.51
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

4 kilós meteorit találta el a házban alvó nőt

Infostart

Eddig ő az egyetlen ember a világon, akit bizonyítottan eltalált egy űrből érkezett kő, vagyis meteorit.

Anne Hodges, egy akkor 34 éves alabamai nő 1954-ben túlélte, hogy eltalálta egy 4 kilós meteorit. Bár megégette a testét, de nem volt súlyos a sérülése. Ez volt az első és mostanáig az egyetlen feljegyzett eset, amikor egy emberre űrből érkező kő zuhant – írta a 24.hu a Business Insider alapján.

Az amerikai nő éppen aludt délután a kanapén, amikor a háza tetejét átlyukasztotta a meteorit. Az űrből érkező kő először egy rádiókészüléket talált el, majd arról egyenesen az alvó asszony csípőjére pattant.

Anne anyja átrohant a másik szobából, amikor meghallotta lánya kiáltásait.

Fogalmuk sem volt, mi történt, aztán észrevettek egy lyukat a plafonon, és megtalálták a nappaliban a csaknem 4 kilogrammot nyomó követ.

A nő nem sérült meg súlyosan, mindössze egy nagy sebhelyet szerzett az oldalára.

Az amerikai légierő lefoglalta a meteoritot, ami az 1685 Toro nevű aszteroidáról leváló darab lehetett. Amikor belépett a Föld légkörébe, fényes tűzgömbbé vált, amelyet még a délutáni napsütésben is jól láttak a város lakói. Legnagyobb része elégett zuhanás közben, de kisebb törmelékek eljutottak a felszínig. Ezek egyike égette meg az akkor 34 éves nő testét, egy másikat pedig néhány kilométerrel odébb találtak meg később. A két meteorit vélhetően mintegy 4,5 milliárd éves.

Az asszony hirtelen hírességgé vált, sorra keresték a tévécsatornák. Aztán perre mentek a meteorit tulajdonjogáért, amiért főbérlője is küzdött. A kő végül „áldozatához”, a nőhöz került, ám később az Alabamai Természettudományi Múzeumnak adományozta. Anne Hodges végül 52 éves korában, veseelégtelenségben halt meg.

Kezdőlap    Külföld    4 kilós meteorit találta el a házban alvó nőt

egyesült államok

sérülés

meteorit

alabama

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Ukrajna kész egy új biztonsági rendszer létrehozására - közölte Volodimir Zelenszkij

Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi találkozó zajlott a Fehér Házban - Nagy bejelentés történt a háború lezárása kapcsán

Történelmi találkozó zajlott a Fehér Házban - Nagy bejelentés történt a háború lezárása kapcsán

Véget ért Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vett. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, erről is szó volt a tárgyalóasztalnál. Trump és Zelenszkij rövid tárgyalást tartott a sajtó előtt, majd elvonultak, hogy privátban folytassák az egyeztetéseket, később az EU és a NATO vezetőivel ültek le tárgyalni. Trump Vlagyimir Putyin orosz elnököt is felhívta. Trump többször is említette, hogy erős biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, akár még katonákat is küldhet az ország területére, ha vége a háborúnak - erről végül nem született konkrét bejelentés. Lesz viszont találkozó Putyin és Zelenszkij elnök közt - talán ez a hétfői találkozó legnagyobb eredménye.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forintgyengülés hétfőn: így változott az árfolyam a nap folyamán

Forintgyengülés hétfőn: így változott az árfolyam a nap folyamán

Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says he is ready to meet Putin after Trump calls Russian leader

Zelensky says he is ready to meet Putin after Trump calls Russian leader

The Ukrainian president says Monday's talks have been "constructive" as European leaders repeat calls for a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 19. 03:51
Trump "erős biztonsági" garanciákat ajánlott Kijevnek
2025. augusztus 19. 03:15
Donald Trump: az orosz és az ukrán elnök találkozójának előkészítése megkezdődött
×
×
×
×