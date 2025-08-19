4 kilós meteorit találta el a házban alvó nőt

Anne Hodges, egy akkor 34 éves alabamai nő 1954-ben túlélte, hogy eltalálta egy 4 kilós meteorit. Bár megégette a testét, de nem volt súlyos a sérülése. Ez volt az első és mostanáig az egyetlen feljegyzett eset, amikor egy emberre űrből érkező kő zuhant – írta a 24.hu a Business Insider alapján.

Az amerikai nő éppen aludt délután a kanapén, amikor a háza tetejét átlyukasztotta a meteorit. Az űrből érkező kő először egy rádiókészüléket talált el, majd arról egyenesen az alvó asszony csípőjére pattant.

Anne anyja átrohant a másik szobából, amikor meghallotta lánya kiáltásait.

Fogalmuk sem volt, mi történt, aztán észrevettek egy lyukat a plafonon, és megtalálták a nappaliban a csaknem 4 kilogrammot nyomó követ.

A nő nem sérült meg súlyosan, mindössze egy nagy sebhelyet szerzett az oldalára.

Az amerikai légierő lefoglalta a meteoritot, ami az 1685 Toro nevű aszteroidáról leváló darab lehetett. Amikor belépett a Föld légkörébe, fényes tűzgömbbé vált, amelyet még a délutáni napsütésben is jól láttak a város lakói. Legnagyobb része elégett zuhanás közben, de kisebb törmelékek eljutottak a felszínig. Ezek egyike égette meg az akkor 34 éves nő testét, egy másikat pedig néhány kilométerrel odébb találtak meg később. A két meteorit vélhetően mintegy 4,5 milliárd éves.

Az asszony hirtelen hírességgé vált, sorra keresték a tévécsatornák. Aztán perre mentek a meteorit tulajdonjogáért, amiért főbérlője is küzdött. A kő végül „áldozatához”, a nőhöz került, ám később az Alabamai Természettudományi Múzeumnak adományozta. Anne Hodges végül 52 éves korában, veseelégtelenségben halt meg.