ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A comet, an asteroid, a meteorite falls to the ground against a starry sky. Attack of the meteorite. Meteor Rain. Kameta tail. End of the world. Astranomy.
Nyitókép: Getty Images

A Földnél öregebb meteorit csapódott egy házba, a tudósok egy gyanús aszteroidát figyelnek

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Egy 4,56 milliárd éves űrkőzet landolt néhány hete egy amerikai otthon tetején, miközben a Földön több tucat obszervatórium figyelt egy másik, potenciálisan veszélyes aszteroidát. A hírek ráirányították a figyelmet a „bolygóvédelmi programokra”, amelyek célja, hogy elkerüljük a katasztrofális becsapódásokat.

A közelmúlt aszteroida-riasztásai nem a semmiből jöttek: 2016-ban a NASA létrehozta a Planetary Defense Coordination Office (Bolygóügyi Koordinációs Hivatal) nevű irodát, Európában pedig az Európai Űrkutatási Ügynökség, az ESA 2019-ben állította fel saját bolygóvédelmi központját.

Ezek az intézmények nem csupán katalogizálják a veszélyes közeli objektumokat, hanem nemzetközi riasztási és elhárítási terveket is készítenek.

A rendszer igazi próbája 2024 végén érkezett, amikor Chiléből észlelték a 2024 YR4 jelű aszteroidát. Az első számítások szerint 1:83-hoz volt az esélye, hogy a „földkönkívüli focipálya” (nagyjából ekkora a YR4 mérete) 2032. december 22-én eltalálja a Földet.

A hír futótűzként terjedt a tudományos körökben és a nemzetközi szervezeteknél.

Ennek nyomán először aktiválták az ENSZ bolygóvédelmi riasztórendszerét.

„Egy ilyen méretű objektum több százszor akkora energiát szabadíthat fel, mint a hirosimai atombomba” – figyelmeztetett Dr. Simeon Barber, a Nagy-Britannia-i Open University űrkutatója.

Egy georgiai ház tetején ért véget az utazás

Miközben a nagy aszteroidát világszerte figyelik, váratlan esemény történt az Egyesült Államokban. Idén, június 26-án a déli órákban egy tűzgolyó szelte át Georgia állam égboltját, majd valami becsapódott egy McDonough városában álló családi ház tetejébe.

A Georgiai Egyetem kutatói megvizsgálták a kőzetet, és megdöbbentő eredményre jutottak: a meteorit 4,56 milliárd éves, vagyis körülbelül 20 millió évvel idősebb, mint maga a Föld. A szakértők kondritként azonosították – ez a leggyakoribb kőmeteorit-típus, amely a Naprendszer legkorábbi anyagából származik.

„Ez a meteorit hosszú utat tett meg, mielőtt McDonough-ba ért volna” – mondta Scott Harris geológus, aki a vizsgálatot vezette.

A tudósok közben a „repülő focipályát” figyelik

A McDonough-meteorit története inkább tudományos kuriózum, ám a 2024 YR4 névre keresztelt aszteroida más jellegű aggodalmat kelt. A 100×40 méteres égitest, ha eltalálná a Földet, egy egész régiót pusztíthatna el.

Az ESA számításai szerint legnagyobb valószínűséggel elkerüli a bolygót,

de az első hónapokban a becsapódás esélye folyamatosan nőtt, és ezzel együtt a nemzetközi figyelem is.

A 2024 YR4 felfedezése évéről kapta a nevét – amikor észrevették, 830 ezer kilométerre volt bolygónktól és másodpercenként 13 kilométeres sebességgel keringett a Nap körül, 19 percenként téve egy teljes fordulatot.

A felfedezésről az ENSZ egyik kis, bécsi székhelyű irodája, a Világűr-ügyi Hivatal értesítette emailben az amerikai Űrvédelmi Parancsnokságot, a tárgy ez volt: „Figyelmeztetés lehetséges aszteroida becsapódásról”. Szemben Budapesttel, ahol a 2006-os augusztus 20-i halálos vihar előtt érkezett figyelmeztető emailt nem olvasták el, itt kinyitották az üzenetet, amely először kisebbfajta pánikot okozott.

„Aszteroidatámadás alatt állunk” – mondta az ideges ügyeletes a kollégájának

a Financial Times tudósítása szerint.

Kaliforniában, a NASA tudósai – köztük Davide Farnocchia matematikus – nyugodtabbak voltak és az aszteroida pályáját számítgatták.

A világ több mint 60 obszervatóriuma, köztük a James Webb-űrteleszkóp is követni kezdte a 2024 YR4-et. Azt követően, hogy növekedni kezdett a becsapódás esélye, bolygóvédelmi szakemberek a Bécsben működő Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG) keretében egyeztettek a lehetséges elhárítási stratégiákról.

Ezek között szerepelt a 2022-es DART (Dupla Aszteroida Pályamódosítási Teszt)-küldetéshez hasonló pályamódosítás, de akár nukleáris megoldás is. (A NASA akkor egy, a Földtől 11 millió kilométerre haladó aszteroidába irányított egy űrhajót).

Januárban még 1 százalék, majd a hónap végén már 3 százalék volt az esély, amelynek nyomán az ENSZ kiadta a figyelmeztetését. Spoiler: a veszély elmúlt, de a Hold még kaphat belőle.

A közelmúlt bolygóvédelmi gyakorlatain egyértelművé vált: bár a technológia már képes elhárítani bizonyos típusú becsapódásokat, a politikai döntéshozatal és a nemzetközi együttműködés továbbra is komolyan kérdéses.

Egy 2028-ra modellezett „aszteroidaháborús” szimuláció például azt mutatta, hogy az országok reakciója erősen függ attól, mely területre csapódna be az égitest – és nem mindenki lenne hajlandó közbelépni, ha a veszély távoli régiót fenyegetne és nem az emberiség egészét.

„A világ gyorsan kettészakadna azokra, akik hisznek a veszélyben, és azokra, akik tagadják”

– mondta Rudolf Albrecht osztrák űrkutató, utalva a Don’t Look Up című filmre, amelyben két csillagász hiába próbálja figyelmeztetni az emberiséget egy aszteroida veszélyére, először hülyének nézik őket.

Farnocchia közben hozzávetőlegesen kiszámolta, mely térségeket érintene a 500 hirosimai atombomba energiáját felszabadító becsapódás.

Az aszteroida egy korridor mentén, Dél-Amerika északi részétől kezdve az Atlanti-óceánon, Nigérián, Afrika-szarván, az Arab-félszigeten, India egy részén át egészen Bangladesig bárhol landolhatna. Vagy a légkörben „robbanna”, vagy az óceánba csapódva gerjesztene szökőárt.

A 2028-as fiktív becsapódást számba vévő NASA-forgatókönyv és gyakorlat modellezte is, mi történne, ha a mostanihoz hasonlító aszteroida egy 870 kilométer hosszú és 270 kilométer széles térségben, valahol Angola és a Kongói Demokratikus Köztársaság – ami világ egyik legszegényebb régiója – felett felrobbanna a légkörben. A detonációt 45-160 megatonnásra becsülték.

Az epicentrumhoz legközelebbi épületek hamuvá válnának, az embereken meggyulladna a ruha, sokan meghalnának.

100-120 kilométeres körzetben tüzek égnének, az áldozatok számát tízezrekben, de lehet, hogy százezrekben mérnék.

Hogyan reagálnának az érintettek?

A gyakorlatban részt vett a Kongói Demokratikus Köztársaság Nemzeti Távoli Érzékelés Központjának vezérigazgatója is.

Ő elmondta, hogy egy konfliktus zónáról van szó (ahol az ezredforduló éveiben folyt Afrikának a mások által elfelejtett „világháborúja”), sok menekült él ott, a kormány befolyása korlátozott,

sokan nem bíznak a hatalomban és nem lennének hajlandók az evakuálásra.

A tudósok és a gyakorlat résztvevői azt is megvitatták, mi lenne, ha eltérítenék a fiktív aszteroidát – talán a Déli sark fölé? Erre felállt Czárán Lóránt erdélyi származású tudós, az ENSZ bécsi, Világűr-ügyi Hivatalának illetékese, aki elmondta a 10 ezer Hirosimával felérő robbanás, amely megolvasztaná a jeget és megemelné a tengerszintet „nagyobb problémát keltene, mint amit el tudok képzelni”. Közben azonban az észak felé való eltérítés Isztambult, Nyugat-Ukrajnát és Skandinávia egy részét veszélyeztetné.

Az emberiség döntésképességét korlátozza továbbá, hogy ha egy adott ország felé térítenek egy aszteroidát, az katonai támadásnak számítana, továbbá a nemzetközi jog tiltja az atomfegyver bevetését a világűrben, még ha egyesek szerint felmerülhet olyan lehetőség, hogy csak egy nukleáris eszköz tudná elterelni az égi objektumot.

Szerencsére – a számítások szerint – már feltételes módban sem kell beszélni a 2024 YR4 aszteroidáról. Február végén már az volt a prognózis, hogy az 270 ezer kilométerrel a Föld mellett száguld el. De még mindig 4 százalékos esélye van annak, hogy a Holdba csapódjon.

Hétköznapi csodák és komoly figyelmeztetések

Közben a McDonough-meteorit becsapódása szerencsére nem okozott sérülést, de a történet ismét emlékeztetett bennünket arra, hogy a világűr nem csak a távoli csillagokról szól, hanem kézzelfogható fenyegetésekről is. Bár a 2024 YR4 a mostani számítások szerint nem tart a Föld felé, a kutatók hangsúlyozzák, hogy a veszélyforrások száma nagyobb, mint amit ma fel tudunk mérni.

Ahogy a NASA korábbi vezetője, Bill Nelson fogalmazott: „Mindannyiunk felelőssége megvédeni a bolygónkat. Végül is, ez az egyetlen, ami van.”

Az emberiség azonban közben folytatja a regionális háborút és – szerencséjére (?) – nem került olyan helyzetbe, ami összefogásra kényszerítette volna.

Kezdőlap    Tudósítóink    A Földnél öregebb meteorit csapódott egy házba, a tudósok egy gyanús aszteroidát figyelnek

űrkutatás

aszteroida

becsapódás

armageddon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Brüsszelben kijelentette, hogy országa hajlandó tárgyalni a területi változásokról egy leendő békeszerződés részeként, de egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem fogja feladni azokat a területeket, amelyeket az orosz erőknek nem sikerült elfoglalniuk.
 

Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

Honfoglalás és az oroszlán bajsza - Orbán Viktor keményen nekiment Ukrajnának

Szijjártó Péter máris telefonált Szergej Lavrovval

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Egy lépéssel közelebb lehet a béke Trump megbízottja szerint, a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja arról beszélt, hogy az amerikai és orosz elnök pénteki találkozóján "robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára: Washington és Európa gyakorlatilag a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek. Európai vezetők közben bejelentették: hétfőn Volodimir Zelenszkijjel tartanak a Fehér Házba, hogy a háború rendezéséről beszéljenek az amerikai elnökkel. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisan berúgta az ajtót a BÉT: csak úgy szárnyal a BUX, és van még benne kerozin

Brutálisan berúgta az ajtót a BÉT: csak úgy szárnyal a BUX, és van még benne kerozin

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, ami elég volt egy új történelmi csúcshoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky hails 'historic' US commitment to offer Ukraine security guarantees in event of peace

Zelensky hails 'historic' US commitment to offer Ukraine security guarantees in event of peace

Macron and Starmer commended Trump’s "commitment to providing security guarantees to Ukraine" after a meeting of the "coalition of the willing".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 17. 16:02
Megrendülhet a világ legnagyobb demokráciájának a bizalma Amerikában
2025. augusztus 17. 10:05
Ez a fajta mesterséges intelligencia menthet meg bennünket… a mesterséges intelligenciától
×
×
×
×