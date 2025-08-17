Hackerek ütöttek ki sok traffipaxot, egy hónapja nem működnek

Hollandiában július közepén hackertámadás érte az ügyészség rendszereit, de ezek leállása után lekapcsolt több tucat sebességmérő kamera is. A traffipaxokat azóta sem sikerült visszakapcsolni - írja a TechSpot.

Helyi jelentések szerint nemcsak fix traffipaxokat sikerült kiütni, hanem a mobil a sebességmérő készülékeket is, amelyeket ideiglenesen állítanak fel. A támadásban autópályáknál és nagyobb utaknál kihelyezett kamerákat is lekapcsoltak. Hogy pontosan hol, azt a hatóságok nem hozták nyilvánosságra.

Az ügyészségi rendszer, amibe a hackerek betörtek, tartalmaz adatokat épp folyó büntetőügyekről, nyomozásokról, valamint ügyészségi dolgozók adatai is szerepelnek benne. A támadók a cikk szerint valószínűleg orosz vagy oroszbarát hackerek voltak.