Infostart.hu
2025. augusztus 17. vasárnap
Az ukrán 148. tüzérségi brigád egyik tagja egy járművet javít a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja régióban húzódó frontvonal közelében 2025. augusztus 7-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Hátrálnak az oroszok egy fontos frontszakaszon

Infostart

Az ukrán fegyveres erők 1-2,5 kilométert nyomultak előre a Szumi megyei észak-szlobozssanai frontszakasz egyes területein – írta meg az Ukrainska Pravda az ukrán vezérkarra hivatkozva.

Az ukrán fegyveres erők vezérkara a Telegramon közölte, hogy az ukrán csapatok folytatják aktív műveleteiket az orosz erők felszámolása és a települések felszabadítása érdekében ezen a frontszakaszon - olvasható a portfolio.hu-n.

"Folyamatos tűzzónákat tartunk fenn annak érdekében, hogy megakadályozzuk az orosz megszálló erők mozgását, megerősítését vagy evakuálását a kulcsfontosságú területeken" - áll a közleményben.

Az ukrán vezérkar az Ukrajinszka Pravdának adott nyilatkozatában kiemelte, hogy különösen aktív műveletek zajlanak a Szumi megyei Olekszijivka és Junakivka települések közelében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 16-án arról számolt be, hogy az ukrán csapatok második napja nyomulnak előre a Donyecki területen található Dobropillja és Pokrovszk közelében.

Az orosz csapatok augusztus 10. óta jelentős előretörést hajtottak végre a donyecki fronton,

különösen a Pokrovszk–Dobropillja térségében, ahol 10–17 kilométert nyomultak előre, veszélyeztetve a Kramatorszk felé vezető főutat és több települést is elfoglaltak. Ukrajna azonban gyorsan reagált: az Azov-hadosztály és elit egységek bevetésével stabilizálni tudta a frontot, visszaszorítva az orosz támadásokat és jelentős ellencsapásokat indítva.

Paralel módon Ukrajna támadó jelleggel is lépett fel: drónokkal légicsapásokat hajtott végre az orosz hadi- és energia-infrastruktúra ellen, így célponttá vált a szaratovi finomító Oroszország belsejében, valamint egy orosz dandárparancsnoki állás a Herszoni területen, amelyben 25 orosz katona esett el – ezek a támadások az orosz hátsó hadrendben is zavart okoztak.

A helyzet továbbra is rendkívül feszült, különösen a Donbasz-stratégiai pontjain és az eredeti védelmi vonalak közelségében.

oroszország

donbasz

ukrajnai háború

