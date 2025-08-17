Hátrálnak az oroszok egy fontos frontszakaszon

Az ukrán fegyveres erők vezérkara a Telegramon közölte, hogy az ukrán csapatok folytatják aktív műveleteiket az orosz erők felszámolása és a települések felszabadítása érdekében ezen a frontszakaszon - olvasható a portfolio.hu-n.

"Folyamatos tűzzónákat tartunk fenn annak érdekében, hogy megakadályozzuk az orosz megszálló erők mozgását, megerősítését vagy evakuálását a kulcsfontosságú területeken" - áll a közleményben.

Az ukrán vezérkar az Ukrajinszka Pravdának adott nyilatkozatában kiemelte, hogy különösen aktív műveletek zajlanak a Szumi megyei Olekszijivka és Junakivka települések közelében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 16-án arról számolt be, hogy az ukrán csapatok második napja nyomulnak előre a Donyecki területen található Dobropillja és Pokrovszk közelében.

Az orosz csapatok augusztus 10. óta jelentős előretörést hajtottak végre a donyecki fronton,

különösen a Pokrovszk–Dobropillja térségében, ahol 10–17 kilométert nyomultak előre, veszélyeztetve a Kramatorszk felé vezető főutat és több települést is elfoglaltak. Ukrajna azonban gyorsan reagált: az Azov-hadosztály és elit egységek bevetésével stabilizálni tudta a frontot, visszaszorítva az orosz támadásokat és jelentős ellencsapásokat indítva.

Paralel módon Ukrajna támadó jelleggel is lépett fel: drónokkal légicsapásokat hajtott végre az orosz hadi- és energia-infrastruktúra ellen, így célponttá vált a szaratovi finomító Oroszország belsejében, valamint egy orosz dandárparancsnoki állás a Herszoni területen, amelyben 25 orosz katona esett el – ezek a támadások az orosz hátsó hadrendben is zavart okoztak.

No Ukrainian president will ever surrender an inch of Ukrainian soil and President Zelenskyy, expectedly, rebuffed even the notion that this will change, ever. Especially the heavily fortified areas in the northern Donetsk region.



Russians lost more than 1 million troops, while… pic.twitter.com/nixcZdzGUs — (((Tendar))) (@Tendar) August 16, 2025

A helyzet továbbra is rendkívül feszült, különösen a Donbasz-stratégiai pontjain és az eredeti védelmi vonalak közelségében.