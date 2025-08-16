Kezdődik a hurrikán szezon, elérheti Európát az Erin

Erin névre keresztelték az Atlanti-óceán felett nemrég hurrikánná fejlődött légörvényt, amely a meleg tengerfelszín felett tovább erősödhet. A jelenlegi forgatókönyvek alapján a pályája nagy valószínűséggel elkerüli az amerikai szárazföldet és az USA keleti partjaival nagyjából párhuzamosan, az óceán felett halad tovább észak felé, majd távolodni fog az amerikai kontinenstől - írja Facebook-oldalán a Hungaromet. Hozzáteszik:

van rá némi esély, hogy mérsékeltövi ciklonná átalakulva Európát is eléri a folytatásban.