Nagyot fordult a Trump–Putyin találkozó képe

Jelentős változás, hogy a pénteki alaszkai találkozón Donald Trump és Vlagyimir Putyin nem kétoldalú megbeszélést folytat, hanem kíséretük tagjainak részvételével ülnek le egy csoportos találkozóra – írta a CNN. Emlékeztetnek: az amerikai az orosz elnök első ciklusa korábbi négyszemközti találkozóit bizonyos fokú rejtély övezte. Mivel csak egy tolmács volt jelen a teremben, gyakran egyáltalán nem lehetett tudni, hogy pontosan miről is volt szó.

Most Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja is megérkezett Trumppal a pénteki megbeszélésre, ami a tévécsatorna szerint valamivel nagyobb tisztánlátást eredményezhet a találkozó végén, különösen, ha Oroszország az eseményekről az amerikai nézőponttól eltérő beszámolót nyújt be.