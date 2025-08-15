ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.92
usd:
337.47
bux:
105146.55
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
two young businessmen shaking hands
Nyitókép: Peshkova/Getty Images

Nagyot fordult a Trump–Putyin találkozó képe

Infostart

Kétoldalú találkozó helyett más formátumban ül le tárgyalni az amerikai és az orosz elnök.

Jelentős változás, hogy a pénteki alaszkai találkozón Donald Trump és Vlagyimir Putyin nem kétoldalú megbeszélést folytat, hanem kíséretük tagjainak részvételével ülnek le egy csoportos találkozóra – írta a CNN. Emlékeztetnek: az amerikai az orosz elnök első ciklusa korábbi négyszemközti találkozóit bizonyos fokú rejtély övezte. Mivel csak egy tolmács volt jelen a teremben, gyakran egyáltalán nem lehetett tudni, hogy pontosan miről is volt szó.

Most Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja is megérkezett Trumppal a pénteki megbeszélésre, ami a tévécsatorna szerint valamivel nagyobb tisztánlátást eredményezhet a találkozó végén, különösen, ha Oroszország az eseményekről az amerikai nézőponttól eltérő beszámolót nyújt be.

Kezdőlap    Külföld    Nagyot fordult a Trump–Putyin találkozó képe

ukrajna

donald trump

vlagyimir putyin

béke

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elkezdődött az amerikai–orosz csúcstalálkozó: leszállt Vlagyimir Putyin gépe Alaszkában, Donald Trump már várta – videó

Elkezdődött az amerikai–orosz csúcstalálkozó: leszállt Vlagyimir Putyin gépe Alaszkában, Donald Trump már várta – videó

Az Air Force One amerikai elnöki repülőgép magyar idő szerint negyed kilenc, az orosz elnök „repülő erődje” kilenc óra körül landolt az alaszkai Anchorage repülőterén. A két elnök egyszerre szállt ki saját gépéből, majd a vörös szőnyegen széles mosollyal, barátságosan köszöntötték egymást. Kezdődnek az amerikai–orosz tárgyalások az ukrajnai háború ügyéről.
 

Nagyot fordult a Trump-Putyin találkozó képe

Vlagyimir Putyin most pontosan érkezik, Donald Trump személyesen fogadja a reptéren

Donald Trump nem akárkivel konzultált a csúcstalálkozó előtt

Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Nagy csapás érte Ukrajnát a háborúban a Patriot rendszerek gyengülése miatt

Trump-Putyin-találkozó: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett Putyin Alaszkába, hamarosan kezdődik a tárgyalás, ahol az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

Megérkezett Putyin Alaszkába, hamarosan kezdődik a tárgyalás, ahol az ukrajnai béke a tét - Híreink az alaszkai csúcsról élőben

A legfrissebb hírek szerint magyar idő szerint 21:30-kor kezdődik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója Alaszkában. Putyin a rendelkezésre álló információk szerint gazdasági ajánlatokkal és az Ukrajnában megszállt területek fölötti orosz ellenőrzést igazolni hivatott történelmi dokumentumokkal készül a megbeszélésre, Trump azonban a legutóbbi nyilatkozatai alapján csak valamilyen tűzszünet kicsikarása után hajlandó üzletről tárgyalni orosz kollégájával. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas gazdasági fordulatot hozhat a Trump-Putyin találkozó: ez mindent felforgathat

Hatalmas gazdasági fordulatot hozhat a Trump-Putyin találkozó: ez mindent felforgathat

Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin greet each other with a handshake as they head for Ukraine talks in Alaska

Trump and Putin greet each other with a handshake as they head for Ukraine talks in Alaska

The US and Russian leaders meet on the red carpet on the tarmac in Anchorage ahead of beginning talks shortly.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 21:23
Így találkozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában – képek
2025. augusztus 15. 20:51
Leszállt Vlagyimir Putyin gépe Alaszkában, Donald Trump már várja Anchorage-ban – videó
×
×
×
×