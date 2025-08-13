ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda
Nyitókép: Unsplash

Pusztító robbanás Brazíliában, kilencen meghaltak

Infostart / MTI

Véletlen robbanás történt egy robbanóanyagokat gyártó brazíliai üzemben kedden, a katasztrófában kilencen meghaltak – közölték a helyi hatóságok.

A bányászati és egyéb célokra robbanóanyagokat előállító gyár az ország déli részén fekvő Curitibában működik. Paraná állam belbiztonsági hivatalának szóvivője közölte, hogy a tragédia helyszínén hat férfi és három nő tartózkodott a robbanás idején, és valamennyien életüket vesztették. A robbanásnak további hét sérültje van, és másfél kilométeres körzetben az épületek jelentős része is megrongálódott.

Az üzem tulajdonosát, az Enaex Brasil céget képviselő vezetők elmondták, hogy a szerencsétlenség pontos okát egyelőre nem sikerült kideríteni.

A tűzoltók órákon át küzdöttek a lángokkal. A helyszínen tartózkodókat először eltűntnek nyilvánították, és órákon át keresték kutyákkal és drónok segítségével is, de később bejelentették, hogy mind a kilencen elhunytak.

(Címlapképünk illusztráció.)

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról, Donald Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatos lehetséges stratégiájáról beszélt Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában a péntekre tervezett alaszkai csúcstalálkozó apropóján. Szóba került az is, hogy mekkora esély van arra, hogy az ukránok valóban területet engedjenek át, illetve hogy meddig tarthatnak ki ebben a háborúban.
 

Putyin csapdába csalhatja Trumpot, amerikai Lancer bombázók érkeztek az orosz határ mellé – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Putyin csapdába csalhatja Trumpot, amerikai Lancer bombázók érkeztek az orosz határ mellé – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Elképzelhető, hogy a hétvégi, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti csúcstalálkozó egyetlen célja az lesz, hogy a moszkvai vezető Volodimir Zelenszkij ukrán vezető és Ukrajna ellen fordítsa a Fehér Ház urát – írja elemzésében az Atlantic. Közben az Egyesült Államok három B-1B Lancer típusú bombázót küldött az orosz határhoz közel található, Ørland légibázisra, Norvégiába – jelentette be a NATO légi műveleti irányítási parancsnoksága (AIRCOM). Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

NAV hibaüzenet: Név adatainak rendezése szükséges? Ez a megoldás, ha nem enged be a rendszer

NAV hibaüzenet: Név adatainak rendezése szükséges? Ez a megoldás, ha nem enged be a rendszer

Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé. Mi a teendő ilyen NAV hibaüzenet esetén?

National Guard troops appear in Washington DC as mayor rejects 'authoritarian push'

National Guard troops appear in Washington DC as mayor rejects 'authoritarian push'

Armoured vehicles were spotted at urban centres and tourist sites around the US capital on Tuesday evening.

