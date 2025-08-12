ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
Nyitókép: Pixabay

Donald Trump feldobta a labdát: az utolsó pillanatban kapott egy nagy esélyt Kína

Infostart

"Majd meglátjuk, mi történik" – mondta az amerikai elnök, és később aláírta a rendeletet.

Donald Trump amerikai elnök hétfő délután aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely további 90 nappal elhalasztja a kínai árukra vonatkozó magas amerikai vámok visszaállítását – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője a CNBC-vel. Az elnöki rendeletet mindössze néhány órával éjfél előtt írták alá, amikor a Trump-féle vámok felfüggesztése eredetileg lejárt volna – emlékeztet a Portfolio, hozzátéve, hogy az eddigi egyeztetések alapján a lépés megfelel a várakozásoknak.

Az amerikai elnök a hétfői sajtótájékoztatóján még kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy meghosszabbítja-e az augusztus 12-i határidőt a kínai árukra kivetett magasabb vámok ügyében.

Majd meglátjuk, mi történik

– mondta Trump, miközben dicsérte Kína együttműködését az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során, megjegyezve, hogy Peking hatalmas vámokat fizet az Egyesült Államoknak. Hozzátette, hogy jó kapcsolatot ápol Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Ha a Peking és Washington közötti "vámfegyverszünetnek" vége lenne, a jelenlegi helyzet szerint az amerikai vámok a kínai árukra 145 százalékra emelkednének, míg a kínai vámok az amerikai termékekre 125 százalékra.

kína

donald trump

felfüggesztés

vám

