2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve, az észak-franciaországi Gravelines-ben.
Furcsa ok miatt állt le Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve

Infostart

Leállt az észak-franciaországi Gravelines-ben lévő erőmű négy blokkja, miután a hűtésére szolgáló vízszivattyú-állomásokban tömegesen és előre nem látható módon jelentek meg medúzák - közölte az EDF francia áramszolgáltató.

Az automatikus leállások "nem voltak hatással a létesítmények biztonságára, a személyzet biztonságára vagy a környezetre" - tette hozzá a vállalat a honlapján. "Ezek a leállások a szivattyútelepek szűrődobjaiban, a létesítmények nem nukleáris részében található medúzák tömeges és előre nem látható jelenlétének következményei" - hangsúlyozta az üzemeltető.

A gravelines-i erőmű így ideiglenesen teljesen leállt, mivel a másik két egység jelenleg karbantartási munkák miatt nem működik.

Az EDF tájékoztatása szerint szerint három blokk automatikusan leállt vasárnap este 11 óra és éjfél között, "a biztonsági és védelmi előírásoknak megfelelően", egy másik egység pedig hétfőn reggel 6 óra 20 perckor szintén "automatikusan leállt".

"Az erőmű munkatársai dolgoznak, és jelenleg a szükséges diagnosztikai vizsgálatokat és szükséges beavatkozásokat végzik ahhoz, hogy az egységek teljes biztonságban újraindulhassanak" - írta az EDF.

Az Északi-tenger partján fekvő Gravelines reaktorai számát és termelési kapacitásukat tekintve Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve (6 darab, egyenként 900 megawatt teljesítményű nyomottvizes reaktor). Az erőműben 2040-ig két újgenerációs (EPR2) reaktort is terveznek üzembe helyezni, amelyek teljesítménye egyenként 1600 megawatt.

