Furcsa ok miatt állt le Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve

Az automatikus leállások "nem voltak hatással a létesítmények biztonságára, a személyzet biztonságára vagy a környezetre" - tette hozzá a vállalat a honlapján. "Ezek a leállások a szivattyútelepek szűrődobjaiban, a létesítmények nem nukleáris részében található medúzák tömeges és előre nem látható jelenlétének következményei" - hangsúlyozta az üzemeltető.
A gravelines-i erőmű így ideiglenesen teljesen leállt, mivel a másik két egység jelenleg karbantartási munkák miatt nem működik.
? JELLYFISH SWARM SHUTS DOWN NUCLEAR PLANT— spooforder (@spooforder) August 11, 2025
In France’s Gravelines, 4 reactors automatically shut down after a massive swarm of jellyfish clogged the cooling water intakes; the other 2 units were already offline for maintenance → power output temporarily zero.#Breaking #France… pic.twitter.com/vMJ9Y3L6cp
Az EDF tájékoztatása szerint szerint három blokk automatikusan leállt vasárnap este 11 óra és éjfél között, "a biztonsági és védelmi előírásoknak megfelelően", egy másik egység pedig hétfőn reggel 6 óra 20 perckor szintén "automatikusan leállt".
"Az erőmű munkatársai dolgoznak, és jelenleg a szükséges diagnosztikai vizsgálatokat és szükséges beavatkozásokat végzik ahhoz, hogy az egységek teljes biztonságban újraindulhassanak" - írta az EDF.
Az Északi-tenger partján fekvő Gravelines reaktorai számát és termelési kapacitásukat tekintve Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve (6 darab, egyenként 900 megawatt teljesítményű nyomottvizes reaktor). Az erőműben 2040-ig két újgenerációs (EPR2) reaktort is terveznek üzembe helyezni, amelyek teljesítménye egyenként 1600 megawatt.