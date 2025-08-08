ARÉNA
Budapest, 2022. május 22. A Ryanair egy írországi központú diszkont légitársaság egyik Boeing 737-es típusú utasszállító repülőgépe emelkedik fel a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérről. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

Súlyos sztrájkhullám fenyeget a Ryanairnél, ami számtalan járatot érinthet

Infostart

Rendhagyó sztrájkhullám nehezítheti meg a Spanyolországba tartó nyaralók dolgát: augusztus 15-től a Ryanair saját földi kiszolgáló személyzete kezd munkabeszüntetésbe, ami akár komoly fennakadásokat is okozhat a csúcsszezon közepén. A spanyol reptereken év végéig tartó akcióért a légitársaság közvetlenül felelős, így az érintett utasok kártérítésre is jogosultak lehetnek.

Akik a nyár hátralévő részében Ryanairrel repülnének Spanyolországba – például Barcelonába, Mallorcára vagy Tenerifére –, kellemetlen meglepetéssel szembesülhetnek. Augusztus 15-től kezdve sztrájkba lép a Ryanair földi kiszolgálását végző leányvállalat, az Azul Handling személyzete, így akár tömeges fennakadások is várhatók a főszezon közepén – számolt be róla a Bild, amit az Index szemlézett.

A munkabeszüntetést a spanyol Unión General de Trabajadores (UGT) szakszervezet hirdette meg, tiltakozásul a dolgozók túlóráztatása és szankcionálása ellen. A sztrájk sajátossága, hogy a Ryanair tulajdonában lévő cég alkalmazottai vesznek részt benne, így a légitársaság felelőssége egyértelmű, és

a járatkésések vagy -törlések esetén az utasok kártérítésre lehetnek jogosultak.

Az augusztus 15-i kezdés után az év hátralévő részében több hullámban folytatódik a munkabeszüntetés a spanyol repülőtereken, köztük Madridban, Barcelonában, Valenciában, Sevillában, Málagában, Alicantéban, Ibizán, Palma de Mallorcán, Gironában, Tenerife déli repülőterén, Lanzarotén és Santiago de Compostelában.

Sztrájkidőpontok 2025-ben:

  • Augusztus: 15., 16., 17., 23., 24., 30., 31.
  • Szeptember: 6., 7., 13., 14.
  • Október: 11., 12.
  • November: 1., 2., 8., 9.
  • December: 20., 21., 27., 28., 31.

Bár a Ryanair közleménye szerint csak a külső földi kiszolgáló cégek érintettek, a tény, hogy a sztrájk a saját leányvállalatnál zajlik, komoly felelősséget ró a társaságra – olvasható.

Mi lesz az utasokkal?

Az Európai Unió utasjogi rendelete értelmében a légitársaság 250–400 eurós kártérítést köteles fizetni, ha a járat legalább három órát késik, vagy ha a járatot törlik, és a késedelem a cég hibájából történik – ez a mostani esetben fennállhat.

Kétórás késés felett ételt, italt, valamint lehetőséget kell biztosítani két telefonhívásra vagy e-mailre, háromórás késés vagy törlés esetén az utas kérhet átfoglalást másik járatra, míg ötórás késésnél a jegy árát is vissza lehet igényelni. A légitársaság azonban csak akkor téríti meg az új jegyet, ha annak megvételéről az utas a Ryanairrel előzetesen egyeztetett.

