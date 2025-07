Drónok harca: Ukrajnában új szintre emelkedett a robotok háborúja

Az oroszok az elmúlt napokban eddig soha nem tapasztalt számban vetettek be csapásmérő drónokat Ukrajna ellen. A washingtoni Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) az ukrán légvédelemre hivatkozva arról számolt be, hogy legutóbb már több mint négyszáz Sahed típusú drón zúdult Ukrajnára. Ám nemcsak a támadó robotok mennyisége nőtt meg drámaian, hanem az alkalmazott taktika is változott. Míg korábban általában több tucat célpontra mértek csapást egy időben, addig újabban mindössze két-három helyre összpontosul a támadás. Volt olyan üzem, amelyre húsz percen keresztül zuhogtak az orosz drónok.

A tömeges támadásokkal az oroszoknak sikerült annyira túlterhelniük az ukrán légvédelmet, hogy legalább háromszor annyi robot jutott át az elhárításon, mint korábban. A harcmodor változása a védőket is arra kényszeríti, hogy alkalmazkodjanak. A kijevi hadvezetés ennek megfelelően jelentősen felgyorsította a drónvadász robotok fejlesztését és gyártását.

A légvédelem által használt rakéták ára ugyanis elérheti a négy-ötmillió dollárt (kb. másfél milliárd forint), ami elfogadhatatlanul drága, ha egy pár ezer dolláros robotot akarnak lelőni vele. Még akkor is, ha azt vesszük számításba, hogy a drón becsapódása milyen értékű pusztítást okozna. Ráadásul a bonyolult légvédelmi rakéták előállítása nem tud lépés tartani az orosz drónok felfokozott ütemű gyártásával. A légelhárító géppuskák és gyorstüzelő ágyúk pedig nem elég hatékonyak a házak tetejét súrolva repülő öngyilkos robotok ellen, mivel a katonák szinte csak az utolsó pillanatban veszik azokat észre. Ha viszont a robotok nagy magasságban közelítenek, akkor meg a fegyverek lőtávolsága túl kicsi.

Olcsó, de hatékony fegyver kell, és a vadászdrónok pont ilyenek. Számos ukrán cég máris gőzerővel fejleszti és készíti ezeket a robotokat. Közülük az egyik legsikeresebb a Vad Lódarazsak nevű vállalkozás, amely stílusosan Fullánknak hívja legsikeresebb termékét. Ezt kifejezetten az oroszok által gyártott – eredetileg iráni tervezésű – Sahed/Gerany drónok ellen hozták létre. A cég persze nem sok részletet árult el a fegyverről a Counteroffensive.Pro (CP) című helyi portálnak, arra hivatkozva, hogy robotjuk műszaki adatai szigorúan titkosak.

