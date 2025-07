Hárman meghaltak egy furcsa robbanás következtébe Los Angelesben - videó

Los Angeles megye seriffhivatalának illetékesei szerint nagy valószínűséggel kiképzés során történt balesetről van szó. Egyelőre hivatalosan nem közölték a robbanás pontos okát, és azt, hogy milyen gyakorlatot végeztek a szerencsétlenül járt hatósági személyek, akiknek személyazonosságát sem hozták nyilvánosságra.

Más források szerint a robbanás lőszerek átrakodása közben történt. Pam Bondi igazságügyi miniszter közösségi médiában megjelent részvétközleményében szintén balesetet említett, valamint azt is közölte, hogy a szövetségi hatóságok ügynökei a helyszínen vannak.

?#BREAKING | Blast in Los Angeles:

3 people killed after an explosion at the LA County Sheriff's training facility in East LA. FBI on scene.

This same site faced safety concerns before.



How many more lives before accountability?