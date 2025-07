Donald Trump: kellenek a bevándorlók, de legálisan

Donald Trump szerint az Egyesült Államok gazdaságának szüksége van bevándorlókra, de az újonnan érkezőknek legális úton kell jönniük – az amerikai elnök erről egy szombaton sugárzott tévéinterjúban beszélt.

Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy Amerikának szüksége van emberekre, mert "az üzleti élet fellendülőben van". "A mezőgazdasági vállalkozóknak és a hoteleknek szükségük van emberekre" – fogalmazott, ugyanakkor megjegyezte, hogy azt szinte el sem akarja hinni, hogy illegálisan senki nem lépi át a határt.

Donald Trump a határőrség júniusi adataira utalt, ami szerint az ország déli határán illegális átlépés közben feltartóztatott mintegy 6 ezer emberből senkit nem engedtek belépni az ország területére.

Donald Trump az interjúban utalt a vámbevételek elmúlt hónapokban tapasztalt rekord mértékére is, amivel kapcsolatban úgy vélte, hogy az Egyesült Államokban "hihetetlen potenciál" rejlik. Elismerte, hogy bizonyos országok fel vannak háborodva, de megjegyezte, hogy azokról van szó, amelyek "30-40 éven keresztül hasznot húztak" az Egyesült Államokból.

