Súlyos légitámadás érte az ukrán fővárost

A ballisztikus rakétákkal és csapásmérő drónokkal végrehajtott támadás következtében a fővárosban több helyütt tűz ütött, ki, megrongálódott a vasúti infrastruktúra, és számos lakóépületben keletkeztek károk. Lengyelország kijevi nagykövetsége konzuli részlegének épülete is megrongálódott - közölte Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en. "Épp most beszéltem Lukasiewicz nagykövettel, mindenki életben van és jól van. Ukrajnának sürgősen légvédelmi rendszerekre van szüksége" - tette hozzá.

Az ukrán légierő jelentése szerint csütörtök este hat órától másnap reggelig Oroszország 550 légi csapásmérő eszközzel támadta Ukrajnát, ezekből 478-at sikerült megsemmisíteni. Nyolc helyen azonban becsapódásokat jegyeztek fel, 33 helyen pedig roncsok zuhantak le.

Herman Haluscsenko ukrán energetikai miniszter délután a Facebookon arról tájékoztatott, hogy az orosz támadás áramszünetet okozott a zaporizzsjai atomerőműben. "Az ellenség az elektromos vezetéket támadta meg, amely a megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőművet köti össze Ukrajna egységes energiarendszerével. Ez a vezeték teszi lehetővé az erőmű számára, hogy saját szükségleteit kielégítse a sugárbiztonsági szint fenntartása érdekében" - írta a miniszter. Kiemelte, hogy a nyílt háború 2022. februári kezdete óta a nukleáris létesítményben már nyolc alkalommal volt teljes áramszünet. "Ez az oroszok újabb nukleáris terrortámadása!" - fogalmazott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosát, a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rih települést is ismét támadta az orosz hadsereg. Szerhij Liszak, a megye kormányzója közölte, hogy a várost ért dróncsapásban hat ember sebesült meg.

