Izrael légicsapást mért az iráni rezsim gyűlölt börtönére - videó

Az iráni állami televízió azt közölte, hogy a börtön kapuját érte találat. Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter közleményében arról tájékoztatott, hogy az izraeli légierő "példa nélküli" csapássorozatot indított a teheráni vezetéshez köthető "elnyomó testületek" ellen, beleértve a többi között a rendszer támogatóiból álló, az iráni Forradalmi Gárdához köthető Baszidzs önkéntes félkatonai alakulat teheráni központját is.

A Teherán Evin nevű negyedében található börtön falai mögött sok politikai fogoly raboskodik, külföldiek és kettős állampolgárok is.

Good news: If Israel is serious about helping the people of Iran free themselves from their evil theocratic regime, nothing could be more significant or symbolic than blowing open the gates of the notorious Evin Prison. It looks like Israel also cut power to the Evin district,… pic.twitter.com/5RHwNTtzeQ