Fura mozgás volt a bombázás előtt Fordóban, felsülhettek az amerikaiak

A bunkerromboló bombákkal támadott, föld alatt 500 méter mélyen fekvő komplexum bejáratát ugyanis már két nappal az akció előtt betemették, és számos jármű sorakozott fel előtte - olvasható a penzcentrum.hu-n.

A magyar lap a CNBC által nyilvánosságra hozott felvételekre hivatkozik, amelyek a támadás előtti időszakban készültek.

Jól látható rajtuk a megnövekedett aktivitás a kulcsfontosságú nukleáris létesítmény körül, ami arra enged következtetni, hogy az iráni hatóságok védelmi intézkedéseket foganatosítottak a várható katonai akcióval szemben.

Teherán hivatalos közlése szerint a Fordó létesítményt kiürítették még az amerikai támadás megkezdése előtt, így a bunkerrendszer bombázása állításuk szerint nem érte el célját. Az MTI iráni hírügynökségre hivatkozva azt írta, hogy "nincsenek közvetlen veszélyben a lakosok Komban és környékén a fordói atomlétesítményt ért amerikai csapás után".

A most nyilvánosságra hozott műholdfelvételek alátámasztják ezt a verziót, hiszen a képeken az iráni felkészülés nyomai láthatók, nem pedig a támadás okozta károk.

Más felvételek azonban komoly pusztitásra utalnak.

BREAKING:



New satellite images from the Fordow nuclear site show significant amounts of concrete dust from spread out over the site from 2 exit points in the ground.



It indicates that concrete structures deep underground were hit by the U.S. bunker-buster bombs. pic.twitter.com/2r9PK8mvqw