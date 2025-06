Ha nukleáris fegyvere nincs Iránnak, gazdasági atombombát még ledobhat ezzel a lépéssel

A Hormuzi-szoros egy keskeny, nagyjából 33-40 kilométer széles tengersáv, amely az Arab-tengert köti össze a Perzsa-öböllel, miközben észak felé a közeli partok már Iránhoz tartoznak észak, míg délen Omán található. Mintegy 60 kilométeren keresztül tart ez a helyzet, mindez pedig azt jelenti, hogy ez egy rendkívül sebezhető pontja a világkereskedelemnek - írja a Portfolio.

Mindezeken túl maga a normál forgalom egy mindössze 3,5 kilométer széles csatornán halad keresztül, ennek a nagy része Irán tengeri területére esik. Itt viszonylag könnyen mondhatja azt a katonai hatalom, hogy néhány hadihajóval, esetleg aknazárral, vagy rakétatámadásokkal ellehetetleníti a kereskedelmi forgalmat.

Szám szerint 2022-ben naponta átlag 21 millió hordó olaj vagy olajtermék haladt keresztül a tengerszoroson naponta, ami a teljes világkereskedelem 22 százalékát teszi ki. Az amerikai Energy Information Administration (EIA) egyenesen a világ "kőolajszállító zsilipjének" nevezte a tengerszorost. Havonta körülbelül 3000 nagyméretű szállítóhajó halad át itt.

?Alert: “Passage through the Strait of Hormuz only with Iran’s permission!”



“Starting tomorrow, for a period of 100 days, no oil tanker or LNG shipment should be allowed to pass through the Strait without Iran’s approval!”



- Khandouzi, former Minister of Economy Iran pic.twitter.com/V7cERuXusC