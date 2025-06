Iráni fegyvergyárakra csaptak le az izraeliek

A tájékoztatás szerint Teherán térségében is csapásokat hajtottak végre, a műveletben pedig több mint 50 gép vett részt. A közleményben a hadsereg hozzátette, hogy a centrifugagyártó létesítmény segítségével Irán az urániumdúsítás bővítését, illetve a folyamat gyorsítását célozta annak érdekében, hogy atomfegyverre tehessen szert, a fegyvergyárakban pedig föld-föld és föld-levegő rakétákat állított elő.

A műveletről, beleértve az okozott károk mértékét, az IDF nem közölt részleteket.

IDF: Last night, over 50 Israeli Air Force jets, guided by precise intelligence, struck military targets in Tehran, including a centrifuge production site tied to Iran’s nuclear weapons program and several weapons manufacturing facilities.



The attacks targeted uranium… pic.twitter.com/S5iUgQUr6A