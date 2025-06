Irán döbbenetes részleteket közölt arról, hogyan semmisült meg az ország légvédelmének java

Az Iráni Forradalmi Gárda hivatalos hírszolgálatának fotóin izraeli Spike páncéltörő rakéták elhagyott indítói, illetve a célok felderítésére szolgáló elektrooptikai és infravörös érzékelők, valamint ezek távirányításához szükséges berendezések láthatók. A kísérő szövegből pedig az is kiderül, hogy a légvédelem állásait elpusztító eszközöket nagy távolságból, az interneten keresztül vezérelték.

Szakértők szerint a feladatra különösen a Spike rendszer NLOS változata lehetett a legalkalmasabb, mert ennek rakétája akár 30 kilométeres távolságban is képes pusztítani, csupán a cél földrajzi koordinátáinak ismerte szükséges ehhez. Többféle robbanófejjel gyártják: harckocsik mellett kisebb hajók és épületek ellen is hatásos lehet. Vagyis az izraeli ügynököknek nem kellett túlságosan megközelíteniük az iráni állásokat és így teljesen észrevétlenek maradhattak.

Elhagyott Spike rakétaindítók és távműködtetésükhöz használt berendezések valahol Iránban. Kép Farsz hírügynökség

Egyébként ennek a fegyvercsaládnak az LR2-es változatát a Magyar Honvédség is rendszeresítette. Ezzel váltják le a régi, szovjet eredetű páncéltörő rakétákat a lövészalegységeknél, és ezek a fegyverek kerülnek a KF-41 Lynx gyalogsági harcjárművekre is. Úgy tudni, a Spike rakéták lehetnek a H145M könnyű helikopterek tankelhárító eszközei is.

Az irániak által nyilvánosságra hozott felvételek igazolják az izraeliek bejelentését, hogy a Moszad emberei már jóval a nagyszabású támadás előtt beszivárogtak a perzsa állam területére. A kommandósok a felderítés és hírszerzés mellett ezeket a fegyvereket is elrejtették az iráni légvédelem egységeinek, valamint a legfontosabb nukleáris létesítmények környékén. A rakétákat aztán távolról, akár Izrael területéről is működésbe hozhatták, közvetlenül a légicsapások előtt.

Izraelnek már komoly gyakorlata van a távolból vezérelt fegyverek használatában. Például 2020-ban az iráni atomprogram egyik vezetőjét, Mohszen Fahrizadehet állítólag egy autóba rejtett és műholdról vezérelt puskával végezték ki. Most pedig Izrael még ennél is távolabb merészkedett az Iránnal szembeni titkos műveletekben. Perzsa források számoltak be arról, hogy a Moszad több titkos drónösszeszerelő üzemet létesített Irán területén. Az ugyancsak a Forradalmi Gárda szolgálatában álló Taszmin hírügynökség azt jelentette, hogy Teheránban egy háromszintes épületben izraeli dróngyárat fedeztek fel. A helyszínen házilag készített bombákat és mintegy kétszáz kilogrammnyi robbanóanyagot találtak.

Security forces located a clandestine drone-manufacturing site in Shahr-e Rey, south of Tehran.

The three floors building, was used by Israeli agents to assemble and store UAVs intended for terrorists operations.

Officials also found homemade bombs and over 200 kg of explosives. pic.twitter.com/wrZz1vc12x — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 15, 2025

A Taszmin szerint az épületben legalább egy teljesen összeszerelt drónra, számos, a robotok építéséhez használt alkatrészre, valamint egy Ender 3D-s nyomtatóra bukkantak. Az izraeli hadsereg (IDF) egyik névtelenséget kérő magas rangú tisztje a The War Zone-nak azt mondta, hogy már régóta készültek a támadássorozatra: „Megerősíthetem, hogy a Moszad és más izraeli titkosszolgálatok évek óta működtetnek Iránon belül drónokat és más precíziós fegyvereket összeszerelő üzemeket. Ezekhez már hosszú ideje sikerrel csempésznek be robbanóanyagokat és alkatrészeket."

Az izraeli tiszt azt is elárulta, hogy tudomása szerint a legtöbb ilyen műhelyt még nem fedezték fel az irániak. Bár mint mondta, ennek már nincs igazán jelentősége, hiszen a legfontosabb célpontokat megsemmisítették, és sikerült kivívni az Irán feletti teljes légi fölényt. Az is kiderült, hogy titkos izraeli drónösszeszerelők nemcsak Teheránban működtek, hanem azt attól bő háromszáz kilométerre délre lévő Iszfahánban is. Az iráni atomprogram fellegvárának számító város rendőrfőnöke bejelentette: „Gondos megfigyelés alapján tudomást szereztünk arról, hogy egy, a város közelében lévő műhelyben drónok és mikrorepülőgépek gyártásához szükséges felszereléseket, valamint alkatrészeket tárolnak. Azonnal intézkedtünk és az akcióban négy gyanúsítottat letartóztattunk.”

Az iszfaháni állítólagos drónüzemben talált alkatrészek. Kép: Farsz

Más iráni városokban szintén nagy erőkkel kutatnak dróngyártóhelyek és izraeli fegyverraktárak után. A hatóságok igyekeznek kézre keríteni azokat is, akik esetleg segíthettek az izraeli ügynököknek. „Az iráni biztonsági erők az ország észak-nyugati Delfan tartományában letartóztattak öt, Moszadhoz köthető külföldi terroristát, akik robbanóanyaggal megrakott öngyilkos drónokat szállítottak” – állította a hivatalos iráni Press TV. A hírcsatorna arról szintén beszámolt, hogy lakossági bejelentés nyomán két, drónokkal és robbanóanyaggal megrakott teherautót fogtak el az ország nyugati részében található Loresztan tartományában. Mint közölték, a járművel együtt Moszad-ügynökök is az irániak kezére kerültek.

Two trucks loaded with drones and explosives, belonging to and operated by Mossad terrorists, were captured in Iran’s Lorestan Province following public reports to the intelligence services.



Follow: https://t.co/v6VYZYhWHD pic.twitter.com/kCA7vd0WZQ — Palestine Highlights (@PalHighlight) June 16, 2025

Független források azonban eddig nem tudták megerősíteni ezeket a jelentéseket. Nyugati szakértők arra figyelmeztetnek: az iráni közléseket már csak azért is erős fenntartással kell kezelni, mert nem valószínű, hogy az izraeliek – az éveken át sikerrel titkolt akciók után – értékes információkkal rendelkező ügynököket hagytak volna hátra. Mindenesetre Irán országos rendőrfőnöke keményen megfenyegette azokat, akik a zsidó állammal próbálnának együttműködni, vagy már eddig is ezt tették volna.

„Azt üzenem az árulóknak: most még van lehetőségük arra, hogy megbánják eddig cselekedeteiket – mondta Ahmad-Razan Radan. – Ha önként feladják magukat, akkor számíthatnak az Iszlám Köztársaság kegyelmére. Ellenkező esetben ugyanúgy megleckéztetjük őket, mint az ellenséget.”

A The War Zone viszont úgy látja, nem valószínű, hogy az ilyen fenyegetések megakadályozhatják a Moszad Iránon belüli szervezkedését. A légicsapások nyomán kialakult zűrzavar és a szélsőséges iszlám rezsimmel szembeni elégedetlenség, egyre több iránit fordít szembe az ajatollahok rendszerével. Ráadásul a nagy többség már régóta nem tud azonosulni az ország erőltetett fegyverkezésével, illetve azzal a nukleáris programmal, amely mindinkább elszigeteli a hazájukat.