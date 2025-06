Izrael lecsapott az iráni tévére - videó

Az iráni főváros több szektorában robbanás hallatszott a két ország közötti konfliktus negyedik napján. A támadás akkor történt, amikor egy műsorvezető élesen bírálta az adásban Izraelt. Az iráni média által közzétett videón látni lehetett, amint a műsorvezető a porfelhőben gyorsan elhagyta az emelvényt, közben darabok hullottak a mennyezetről.

A csatorna néhány perces megszakítás után folytatta az élő sugárzását. Teherán "méltatlan tettnek és háborús bűnnek" nevezte a televízió elleni támadást. "Mindenütt lecsapunk az iráni diktátorra" – jelentette ki Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője koncentrált hatalmára utalva.

? Iranian TV channel attacked by israely missiles...israel does not want any fake narrative ...#IsraeliranWar #Israel #israil #tahran pic.twitter.com/uM4bhNc1M9