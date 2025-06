"A vasúti síneken átívelő híd összeomlásában hét ember vesztette életét" - írta Alekszandr Bogomaz regionális kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Hozzátette: "Hatvankilencen megsérültek, köztük három gyermek. Három áldozat súlyos állapotban van, az egyikük egy gyermek". A kormányzó vasárnap kora reggeli frissítése szerint negyvennégy embert szállítottak kórházba.

Two bridges collapsed overnight in Western Russia, one onto a railway track in the Bryansk Oblast which caused a passenger train to crash and derail, killing at least 7 and injuring dozens; while the second bridge collapse occurred in the Kursk Oblast and caused a Russian cargo…