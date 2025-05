Felborult hadihajó - műholdfelvétel árulkodik a történtekről

Mint arról az Infostart is beszámolt, szerda este súlyos baleset történt egy új észak-koreai hadihajó, egy 5000 tonnás romboló vízre bocsátása során. Kim Dzsong-un vezető szeme láttára történt az incidens, amit "tűrhetetlen, súlyos gondatlanságnak" minősített, és szerinte az "foltot ejtett az ország becsületén".

Csütörtökre kiderült, hogy a Csoe Hjon osztályú rakétás romboló az oldalára borult és súlyos károkat szenvedett – írja a Portfolio.

Pétek reggelre műholdfelvételek is előkerültek a helyszínről, melyek tanúsága szerint kék ponyvákkal takarták le a felborult hadihajót. Azt nem tudni, hogy a kíváncsi szemek elől védik, vagy esetleg stabilizálni próbálják valamiképpen.

Satellite imagery from Airbus Defence and Space captured today by @osc_london shows the latest Choe Hyon-class guided-missile destroyer of the Korean People's Navy partially sunk at the Chongjin Shipyard in North Korea, following yesterday’s failed launch attended by Kim Jong Un. pic.twitter.com/GjalBOQlnh