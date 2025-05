Már a vízrebocsátáskor megsérült Észak-Korea legújabb hadihajója

Szerda este súlyos baleset történt egy új észak-koreai hadihajó, egy 5000 tonnás romboló vízre bocsátása során. Kim Dzsongün észak-koreai vezető szemtanúja volt a sikertelen vízre bocsátásnak és a KCNA állami hírügynökségnek nyilatkozva "bűncselekménynek" nevezte a történteket, amelyeket "nem lehet tolerálni".

Kim szerint a baleset "megalázta államunk méltóságát és önbecsülését", és a romboló azonnali helyreállítása "nem csupán gyakorlati kérdés, hanem közvetlenül az állam tekintélyéhez kapcsolódó politikai kérdés" - írja a KCNA. A KCNA jelentésében nem esett szó személyi sérülésről. A közlemény szerint a baleset a hajó vízre bocsátásakor bekövetkezett egyensúlyvesztés miatt történt. A hajótest sérülésének mértékéről nem közöltek részleteket.

