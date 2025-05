Amerika megint merészet lép: megszűnik az autókban egy kötelező felszerelés

Ez a start-stop rendszer, ami annyira felhergelte őket 2025-re, hogy a probléma megoldásával kezdtek foglalkozni.

A gyártók eredetileg az üzemanyag-fogyasztás javítása érdekében vezették be a technológiát, ám az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) most azt szeretné, ha eltűnne a funkció. A hivatal élén álló Lee Zeldin az X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzésben jelentette be, hogy az EPA „megjavítja” ezt a „mindenki által utált” megoldást.

Start/stop technology: where your car dies at every red light so companies get a climate participation trophy. EPA approved it, and everyone hates it, so we’re fixing it. pic.twitter.com/zFhijMyHDe