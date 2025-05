Ezzel a tengeri csatával történelmet írtak az ukránok – videó

A közösségi médiában jelent meg az a döbbenetes videó, amely egy ukrán Magura V5 drón és egy orosz járőrhajó összecsapását örökítette meg. A robot olyan ügyesen manőverezett, hogy kis híján sikerült legyőzni az ellenségét.

Bár végül az oroszok kerekedtek felül, az eset rávilágított arra, hogy a tengeri hadviselés új szintre lépett. Korábban a drónokat felderítésre, vagy olyan öngyilkos küldetéskre használták, amikben a robot saját magával együtt robbantotta fel a célpontját. A legújabb a felfegyverzett drónok azonban már képesek támadni és védekezni is, vagyis ugyanúgy harcolhatnak mint egy igazi hadihajó – állapította meg az Army Recognition.

A Magura V5 robot emellett a levegőből érkező fenyegetésekkel is megbirkózhat, mivel repülőgépek elleni rakétával is ellátták. Az ex-szovjet R-73-as nagy manőverező képességű, infravörös vezérlésű, közellégiharc-rakétát eredetileg repülőgép-fedélzeti fegyvernek tervezték. Az ukrán mérnökök viszont a tengeri drón fegyverzetébe integrálták, és ezzel már sikerült is lelőni egy orosz Mi-8-as helikoptert.

