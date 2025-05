Menekíteni kellett a látogatókat a világhírű turisztikai látnivalótól – videó

Vasárnap délben le kellett zárni Jordánia világhírű látnivalóját, a vörös kőzethasadékon át megközelíthető, UNESCO-védelem alatt álló Petra romvárost, miután villámárvíz alakult ki az esőzések miatt. Addig aznap 1785 turista lépett be a területre.

A látogatók többségét a polgári védelem munkatársai mentették ki a terület egyes látnivalóitól, sérülésekről nem érkezett jelentés.

Az esőzések miatt a kocsival mintegy fél órányira lévő dél-jordániai Shoubak körzetben eltűnt két turista. Felkutatásukra többórás, kihívásokkal teli művelet indult az esőzés és a nehéz terep miatt, de a belga nőnek és fiának már csak a holttestét találták meg – írta a Gulf News.

Hundreds of tourists have been evacuated from Jordan’s archaeological city of Petra, as heavy rains caused flash flooding.



