Ismét videót adott ki a magyar-izraeli túszról a Hamász

A Hamász terrorcsoport újabb propagandavideót tett közzé a Gázában raboskodó magyar-izraeli túszról, a kétgyermekes családapáról, Omri Miranról – írta a Hetek.

Mirant még 2023 október 7-én rabolták el dzsihadista fegyveresek az otthonából, miközben a feleségét és két kislányát akarta védelmezni. A magyar állampolgárságú férfi azóta ismeretlen helyen raboskodik a palesztin terroristák fogságában. Az elmúlt 565 napban egyetlen propagandavideót tettek csak közzé róla, amelyen lesoványodva, beesett arccal volt látható.

⚡️BREAKING



“Shalom, I am Omri Miran, and this is my second birthday in Hamas captivity.”



-Al-Qassam Brigades pic.twitter.com/PlcYpdPkq9