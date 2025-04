Katasztrófális a helyzet Svájc és Olaszország több körzetében

A Zermatton 55 centiméter friss hó esett, a Svájcot Olaszországgal összekötő Nagy Szent Bernát-hágón 100 centiméternyi - közölte az SFR svájci tévé. A Simplon- és a Nagy Szent Bernát-hágót lezárták a forgalom előtt.

Wallis (Valois) kantonban csütörtökön zárva tartottak az iskolák, a kanton székhelye, Sion egyes részein a jármű-, sőt gyalogosforgalmat is leállították, a lakosokat felszólították, hogy maradjanak otthon, mert az erős havazás miatt fák dőlnek ki. Wallis németajkú részén a veszélyhelyzet legmagasabb, 2001 óta nem alkalmazott fokozatát rendelték el. A meteorológiai szolgálat szerint négyzetméterenként 250 milliméter csapadék is hullhat.

Huge, potentially historic April snowstorm for some parts of the Alps! This is Val d'Isere, Tignes and Zermatt this morning at resort level! https://t.co/PGoKdcOhGN pic.twitter.com/ZQ1tuCjG0k

A nagy hó alatt kidőlő fák és leszakadt faágak fennakadásokat okoznak vasúti közlekedésben Bern kantonban is - jelentette a Keystone-SDA hírügynökség. Wallisban és Bern, valamint Ticino kanton jelentős részein a második legmagasabb fokozatú lavinaveszélyt hirdették ki. A svájci meteorológiai szolgálat szerint mérsékelt áradás várható a Rhone folyón és a Maggiore-tavon.

Kilépett a medréből sok folyó Észak-Olaszországban is, ahol a hatóságok utakat és térségeket zártak le az árvízveszély miatt. Súlyos a helyzet Torinóban, ahol arra kérték a lakosságot, hogy lehetőleg maradjon otthon.

Heavy rainfall and floods are impacting Northern Italy. These flood events were forecasted two months ago and may spell into May for the Balkans region during the remainder of April. The statistical analogous outlooks of flood risk can be found here



April /… pic.twitter.com/ExZif5aJH4