Szalai Máté: az arab országok csak abban értenek egyet, hogy elutasítják a gázai Trump-tervet

Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak kedden Kairóban az Arab Liga országai az Egyesült Államok gázai rendezési terve miatt. Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök kitelepítené a palesztinokat a területről, és az övezetben a "Közel-Kelet Riviéráját" építené fel. Gázából az elképzelések szerint főként Egyiptomba és Jordániába költöztetnék az ott élő több mint kétmillió embert, ez ellen viszont mindkét ország tiltakozott, hiszen már most is több millió palesztin él a területén.

Szalai Máté szerint éppen ez a félelem ösztökélte arra Egyiptomot, Jordániát és a Perzsa-öböl három tehetős monarchiáját, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Katart, hogy egy másik rendezési tervet készítsen, amelyet most ismertet Egyiptom az Arab Liga tagjaival. A Clingendael Intézet kutatója az InfoRádióban elmondta, hogy az elmúlt hetekben intenzív diplomáciai egyeztetés folyt az öt ország között, hogy mi kerüljön be a most még nem ismert tervbe. Ugyanakkor a szakértő szerint már az öt fél között sincs teljes egyetértés, az Arab Ligában és a nemzetközi közösségben pedig különösen sok vita lesz arról, hogy mit is csináljanak Gázában, ha nem azt, amit a Trump-adminisztráció tervez.

"Az a kiindulópont, hogy mindenki elutasítja azt, hogy a Trump-tervet végrehajtsák, ami gyakorlatilag etnikai tisztogatást jelentene Gázában. Nyilván abban is egyetértenek az arab államok, hogy szükség van egy nagyobb gazdasági csomagra, beleértve lakások építését és a közműszolgáltatások helyreállítását, valamint előrelépést a kétállami megoldás felé, de hogy ezt ki fizesse, és hogy milyen politikai és biztonsági körülmények kellenek, azzal kapcsolatban már várhatunk vitákat, nézeteltéréseket" – mondta Szalai Máté.

Abban szintén egyetértés van a térség szakértője szerint, hogy a Gázában élőket ne telepítsék ki az övezet területéről, bármennyire is rosszak most ott a körülmények. Sem a palesztinok, sem a szomszédos államok nem fogadják el, hogy akár csak átmenetileg is Egyiptomba, Jordániába vagy más területre költözzenek a Gázában élők, már csak azért sem, mert az elmúlt száz évben többször volt olyan, hogy a palesztinoknak el kellett hagyniuk a területüket átmenetileg, de aztán kiderült, hogy ez az időszak évtizedekre szól, és a mai napig nagyon sokan nem tudtak hazaköltözni Jordániából, Libanonból vagy más országokból.

"Ezért elvetik ezt a megoldást, és azt mondják,

ahelyett, hogy a palesztinokat visszük el Gázából, inkább ott teremtsünk olyan körülményeket minél hamarabb, amelyek lehetővé teszik a méltóságteljes életet"

– emlékeztetett a kutató.

Szalai Máté arra is felhívta a figyelmet, hogy tervekben meg lehet egyezni Gázáról, de Izrael nélkül nem lehet ezeket végrehajtani. Viszont a zsidó államnak is fontos, hogy lássa azt, hogy az arab közösség mire készül és mire hajlandó. Azt is felidézte, hogy az elmúlt két évben Izrael is ösztönözte az egyes arab államokat a fellépésre. A kutató úgy véli, Benjamin Netanjahu miniszterelnöknek az lenne az ideális megoldás, ha az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia vállalná a legnagyobb felelősséget a Gázai övezet rendezésében, nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is.

"Ezek az államok sem akarják azt, hogy a Hamász túlélje ezt az időszakot, egy mérsékeltebb palesztin vezetésben érdekeltek, de ez a két állam nem fog úgy fellépni, hogy nincsenek megfelelő biztonsági körülmények, és jelenleg politikailag ez vállalhatatlan lenne nekik" – értékelt a a Clingendael Intézet kutatója.