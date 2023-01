Magyarics Tamás: a republikánusok kormányzóképességét kérdőjelezte meg a szavazás

A republikánus párton belül többfajta platform létezik. Köztük van az a 19-20 képviselő, akik végig ellenezték Kevin McCarthy megválasztását házelnöknek, mert túlságosan puhának tartják. Viszont nagyon sok olyan házszabályhoz köthető rendelkezést várnak tőle, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyes képviselőknek nagyobb hatalma legyen. Arról már nem is beszélve, hogy a közfontosságú bizottságokba nagyobb képviseletet szeretnének ezek a konzervatívok. Ők a "Szabadság Platform" és nagyon közel állnak Donald Trumphoz.

Donald Trump, volt elnök ezeket a képviselőket arra kérte, hogy szavazzák meg McCarthyt, miért vonakodtak akkor ettől? – tették fel a kérdést Magyarics Tamásnak az InfoRádióban. Az egyetemi tanár arra hívta fel a figyelmet, hogy

a volt elnök eleinte habozott, látnivaló volt, nem teljes szívvel áll ki McCarthy mellett.

Azonban azt is látni kell, hogy Donald Trump befolyással párton belül gyengült.

Sokat nyomhatott a latba az is, hogy addig, amíg a házelnököt nem választja meg az amerikai képviselőház, a kongresszus egyszerűen működésképtelen. A másik dolog politikai jellegű, nevezetesen az, hogy a procedúra sokat ártott a republikánusok imázsának, mert azt vetítette előre, hogy nem alkalmasak a kormányzásra, mert túlságosan széthúzók.

Milyen politikai engedmények születhettek? – szólt az újabb kérdés Magyarics Tamásnak. Válasza szerint 2018-ig egyetlenegy képviselő is bizalmatlansági indítványt nyújthatott be, ezt akkor Nancy Pelosi házelnök megszüntette, most ezt visszaállítják ennek a kisebbségi csoportnak a nyomására.

A másik engedmény, hogy megígérte: a képviselők 72 órával a szavazás előtt megkapják a törvényjavaslatokat, hogy kellőképpen tudják tanulmányozni azokat, ezen kívül fontos dolog még, hogy a biztos republikánus helyeknél a kongresszus vezetése senki nem fog favorizálni, ezzel

megnyitva az utat, azok előtt, akik nem pont a kongresszusi vezetők szájíze szerint politizálnak.

A további kisebb változtatások is abba az irányba mutatnak, hogy gyengítik a házelnök hatalmát, lényegében decentralizálják azt és nagyobb befolyást engednek az egyes képviselőknek – elemezte a helyzetet az Amerika-szakértő.

