Párizs búcsút int a papír alapú metrójegyeknek

Filmesek és dalszerzők számára adtak ihletet, sokan használták ezeket könyvjelzőként vagy cigaretta sodrásához - most viszont eljött az egy útra szolgáló, négyszögletes jegyek korának vége.

A The Guardian cikke szerint a döntést 20 évvel azután hozták meg, hogy a New York-i metróhálózatban kivezették a fém zsetonok jegyként történő használatát, illetve 10 évvel azután, hogy a londoni földalattin is papírmentes megoldásokra váltottak.

Több mint egy évszázadig használták

A 6,5-szer 3 centiméteres mágnescsíkkal ellátott, papírból készült metrójegyek hamarosan már csak a gyűjtőknél lesznek fellelhetők. A helyi közlekedési társaság már korábban búcsút intett volna nekik, de

a koronavírus-pandémia, valamint az ukrán háború kapcsán kialakult mikrocsiphiány hatására, kicsit el kellett halasztaniuk a váltást.

Az első metrójegyet még 1900 július 19-én érvényesítették délután egy órakor: ekkor nyitott meg, a párizsi világkiállítás alkalmából megépített, egyes metróvonal a francia fővárosban. 25 centime-be került akkoriban - most pedig 1,9 euróért, nagyságrendileg 800 forintért vásárolható meg.

A popkultúra része

Az 1952-es A félelem bére című filmben Yves Montand egy párizsi metrójegyet ajánl fel barátsága jeléül. Serge Gainsbourg 1950-es Le Poinçonneur des Lilas című dala a jegyellenőrök előtt tiszteleg, akiknek munkája megszűnt az automata sorompók megjelenésével. Raymond Queneau Zazie a metrón című regényében, amelyből Louis Malle az 1960-as években filmet forgatott, egy metrójegy szerepelt az első kiadás papírborítóján.

Grégoire Thonnat, a 2019-ben megjelent A párizsi metrójegy rövid története című könyv szerzője szerint a metrójegy a párizsiak életének szerves része.

"1900 óta a metrójegy végigkíséri mindennapi életünket, a zsebünk mélyén, a pénztárcánkban vagy a könyveink lapjainak közepén ... és hamarosan eltűnik.

A párizsi élet szerves része.

Az élettartama nagyon rövid, körülbelül egy-másfél óra, de mi ragaszkodunk hozzá, ami irracionális" - írta.

Minden tizediket elvesztik

A párizsi közlekedési társaság szerint minden tizedik metrójegyet elveszítenek az emberek - vagy csak sosem találnak meg táskájuk mélyén. A jegyautomatákat most fokozatosan elkezdik kivonni a forgalomból, 2025-re pedig már csak bérlettel, vagy elektronikus jeggyel lehet utazni a párizsi metrón.

Nyitókép: Twitter