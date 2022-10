Az oroszok még nem tudják, mekkora területet akarnak elcsatolni

A heves ukrán ellentámadások miatt komoly fejtörést okoz a Kremlnek, hogy kitalálják, igazából mekkora területet tekintenek a sajátjuknak - írja a g7.hu. Egy hétfői sajtóértekezleten a Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov azt mondta, hogy Herszon és Zaporizzsja megyék tekintetében még kicsit gondolkozniuk kell, hová is rajzolják a határvonalakat.

Így aztán annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt héten pénteken már aláírta a dokumentumot, mely szerint az elcsatolt négy ukrán megye többé elválaszthatatlan Oroszországtól,

Donyeck és Luhanszk esetében az oroszok a 2014-es határokat tekintik irányadónak, noha a szeparatisták sosem tudták a megyék teljes területét ellenőrzésük alá vonni. Mivel Herszon és Zaporizzsja megyék adminisztratív határai sem esnek egybe a valóban oroszok által irányított területek határával, nem tudni, hogy pontosan mit tekintenek a magukénak, és ebben a Kreml szóvivője sem kívánt nyilatkozni, viszont azt megígérte, hogy majd konzultálnak az ott élőkkel a kérdésről, ugyanakkor azt nem tartja elképzelhetőnek, hogy újabb népszavazást tartsanak.

#BREAKING Kremlin says Russia will 'consult' with local populations of two Ukraine regions that Moscow annexed last week, to determine exact borders of regions to be integrated into Russia pic.twitter.com/hqA6J915J9 — AFP News Agency (@AFP) October 3, 2022