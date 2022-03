Törökország jelentheti az orosz oligarchák menekülőútját

Az orosz oligarchák új otthonra vadásznak, és nagyon úgy tűnik, hogy ez Törökország lesz – írja a CNBC, amit a VG szemlézett. Mevlüt Cavusoglu török ​​külügyminiszter a hírcsatornának úgy fogalmazott, hogy turistaként és befektetőként is szívesen látja a szankciók miatt kegyvesztett orosz oligarchákat, amennyiben üzleti kapcsolataik megfelelnek a nemzetközi jognak.

Az amerikai portál emlékeztet, hogy Törökország – egy EU-n kívüli NATO-tagként – aktívan ösztönözheti a feketelistán szereplő milliárdosokat, hogy az országba fektessenek be. A Reuters jelentései szerint a orosz oligarchák már most is aktívan keresnek befektetéseket Törökországban.

A gazdasági lap emlékeztet, bár Ankara határozottan bírálta Moszkva Ukrajna elleni invázióját, abbahagyta az olyan szankciók végrehajtását, mint amilyeneket az Egyesült Államok, az Európai Unió, az Egyesült Királyság és mások rendeltek el. Ehelyett felvette a semleges közvetítő szerepét, elősegítve Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalásokat.

Törökország névleges semlegessége nagyrészt érthető, mivel szoros gazdasági és diplomáciai kapcsolatai vannak Oroszországgal, különösen az energia, a védelem, a kereskedelem és az idegenforgalom terén – teszik hozzá. A külföldi befektetések és luxuseszközök beáramlása pedig valóban jótékony hatású lehet a szorongatott török ​​gazdaságnak, amely tavaly szeptemberben válságos üzemmódba csúszott, mivel az unortodox kamatcsökkentések feljebb lökték a már amúgy is spirálozó inflációt.

Az Eurasia Group politikai kockázati tanácsadó cég igazgatója és törökországi szakértője szerint azonban

a nyugati tolerancia valószínűleg alábbhagy, ha Törökország aktívan kezdi el a szankcionált vagyonszerzést.

Törökország aligha engedheti meg magának, hogy másodlagos szankciókkal sújtsák, tekintettel arra a nyomásra, amelyet a háború és az abból eredő orosz szankciók már nehezednek a gazdaságára.

„Oroszország Ukrajna elleni támadása bizonytalanabbá teszi Törökország gazdasági helyzetét” – tette hozzá Peker. „A következmények egyértelműek” – folytatta. „Az inflációs nyomás nagyobb, destabilizálja a török ​​gazdaságot. A szankciók becsapódása korlátozza vagy leállítja az Oroszországból és Ukrajnából érkező turizmust, amelyek a beutazó turizmus körülbelül egyharmadát tették ki. És ez hatással lesz az ​​ukrajnai és oroszországi befektetésekre.”

Mindeközben Erdogan szeretné megőrizni Törökország hírnevét független közvetítőként a folyamatban lévő konfliktusban, és a 2023-as választások előtt belföldön és külföldön is megerősítené a legitimációját.

