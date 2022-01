Izraelben szélesebb körben is elkezdték a negyedik vakcina beadását

Négy hónappal a harmadik adagnyi oltás felvétele után kérhetik a 60 év fölöttiek és a veszélyeztetett csoportok (főként az egészségügyi dolgozók) a negyedik adag vakcinát. A Euronews cikke szerint Naftali Bennett miniszterelnök a döntést azzal indokolta, hogy az omikron okozta hullám megjelent az országban, és meg kell védeniük magukat az új vírustörzzsel szemben.

"Izrael ismét úttörő szerepet vállal a globális oltási erőfeszítésekben" – tette hozzá Bennett, utalva arra, hogy országa az első, amelyikben a negyedik oltást szélesebb kör számára is bevezetik. Izraelben kezdték meg elsőként a harmadik adag vakcinák adását is az elmúlt nyáron.

Nachman As professzor, az egészségügyi minisztérium igazgatója aláírta a minisztérium tanácsadó testületének ajánlását a második emlékeztető oltások beadására. A vakcinát az elsők közt maga a főigazgató vette fel.

A hatóságok arra készülnek, hogy

a közeli napokban és hetekben az izraeliek eddig soha nem látott mértékben fertőződnek meg

a koronavírus omikron változatával a járvány ötödik hullámában. Már most tömeges a terjedés.

Több mint 200 ezer teszttel hétfőn 10 644 új vírushordozót szűrtek ki, a vizsgáltak 5,51 százaléka bizonyult fertőzöttnek.

A kórházakban ápolt Covid-betegek száma 236-ra emelkedett, közülük 117-en vannak súlyos állapotban, és 38-an szorulnak lélegeztetőgép segítségére.

A fertőzési együttható már 1,91, vagyis száz ember 191-nek adja át a vírust, ami rendkívül széles körű terjedésnek számít.

A nagy számú fertőzések ellenére jelentősen enyhítik a külföldiek beutazási és az izraeliek külföldre utazási tilalmát, mert az omikron változat már a helyiek körében terjed, és csökkent a határzár jelentősége. Vasárnaptól lekerül a tiltólistáról többek közt Dél-Afrika, Kanada, Franciaország és

Magyarország,

de továbbra sem utazhatnak az izraeliek egyebek között az Egyesült Államokba és az Egyesült Királyságba.

Hétfőn 74 "piros", vagyis jelentősen fertőzött települést, 56 közepesen fertőzött, vagyis "narancssárga" helyet és 76 "sárga" települést tartottak nyilván, ahol kismértékben volt jelen a koronavírus, míg 95 hely számított "zöldnek", vagyis alig vagy egyáltalán nem fertőzöttnek.

Izrael a közelmúltban egy, a Merck készítette vírusellenes tablettát is jóváhagyott a 18 év feletti koronavírusos betegek számára. A molnupiravirt még otthonukban szedhetik a betegek a tünetek megjelenését követően rövid időn belül. A szer 30 százalékkal képes csökkenteni a súlyos megbetegedés rizikóját. Negyedik oltás máshol Az Amerikai Egyesült Államokban októberben beszéltek arról, hogy az immunhiányos állapotú betegek közt vannak olyanok, akik jogosultak negyedik adag felvételére. Ezt az alapimmunizálás után fél évvel vehetik fel, azonban esetükben az alapimmunizálást három adag vakcinával érik el Amerikában. A kanadai Ontarióban december legvégén döntöttek úgy egy idősek otthonában, hogy miközben a dolgozók számára kötelezővé teszik a harmadik oltást, az időseknek három hónappal a harmadik után kérésre beadnak egy negyedik adagot is. Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója pedig már december elején arról beszélt, hogy előbb-utóbb mindannyiunknak szüksége lesz egy negyedik adag vakcinára is. Magyarországon a december végén frissített ajánlás szerint egyelőre nem indokolt a negyedik adagok (a második ismétlő oltások) beadása. A kormányzat főként regisztráció nélküli oltási napokkal igyekszik egyrészt növelni az átoltottságot, másrészt minél szélesebb körben lehetővé tenni a harmadik (első ismétlő) vakcinák felvételét.

