Szakértő: az afgán menekültek zöme, ha szeretne, sem jut el Európába

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának becslése szerint a tálib hatalomátvétel előtt 550 ezer afgán hagyta el Afganisztánt, Pakisztánban és Iránban pedig már 2,5 millió afgán él – mondta az InfoRádióban Novák-Varró Virág, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegéde, a Migrációkutató Intézet kutatója. De hasonlóan óriási problémát jelentenek az országban a belső menekültek, hiszen több mint 3,5 millióan kényszerültek már elhagyni az otthonaikat Afganisztán határain belül.

„Bár ők még nem lépték át a határt, de elképzelhető, ha a helyzet súlyosbodik, ők is erre adják majd a fejüket” – mondta Novák-Varró Virág, és arra is emlékeztetett, hogy videofelvételek tanúsága szerint az elmúlt napokban több ezer afgán próbált átkelni a határátkelőkön Pakisztánba, illetve Iránba, ami azt jelezi, hogy az afgán lakosság jelentős része nem képes – a politikai, etnikai vagy vallási hovatartozásuk miatti üldöztetés miatt – a tálib uralom alatt élni.

A kutató arról is beszélt, hogy az elmúlt negyven évben már ki lehetett tapasztalni, hogy az afgán menekültek merre veszik az irányt, ez leginkább a déli és nyugati irányba található két szomszédos országot, az Afganisztánnal leghosszabban határos Pakisztánt és Iránt jelenti. Északi irányba jelenleg ugyanis nem tudják elhagyni az országot, legalábbis Üzbegisztán felé semmiképp, mert lezárták a határokat. Novák-Varró Virág megjegyezte, a talibán hatalomátvétel után Pakisztán is lezárta a határait, és csak a kereskedelmet engedélyezi, ezért az Afganisztán délnyugati csücskében található, Pakisztánnal és Iránnal is határos

Nimruz tartománynál feltornyosult tömegeket már megkörnyékezték, és elkezdték az Iránba való átcsempészésüket.

A menekültek zöme várhatóan nem jut el Európába – tette hozzá a Migrációkutató Intézet munkatársa. Novák-Varró Virág úgy gondolja, nagyon kis részük fogja tudni megtenni a nagy utat Nyugat-Európáig, tekintve hogy ennek komoly anyagi vonzata van.

„Már az öt évvel ezelőtti nagy menekültáradatnál is igazából azokat lehetett látni, akiknek erre volt kellő fedeztük” – emlékeztetett. Most azonban feltételezhetően a szegényebb réteg az, amely elhagyja Afganisztánt, így a szomszédos országok lesznek azok, ahol befogadják őket.

A radikális iszlamista tálibok húsz év után vették vissza a hatalmat Afganisztánban, miután az amerikai hadsereg és a vele szövetséges erők kivonultak az országból, az afgán katonák pedig gyakorlatilag nem tanúsítottak ellenállást.

Nyitókép: MTI/EPA/Akter Gulfam