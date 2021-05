Oltás Japánban: a lovak közé csapnak, hogy lehessen olimpia

A koronavírus elleni tömeges oltásra alkalmas központokat hoztak létre hétfőn két japán városban, köztük Tokióban. Az országban most először alkalmazták a Moderna oltóanyagát is.

"A kormány továbbra is mindent megtesz azért, hogy a lehető leghamarabban minél többen megkapják az oltást" - jelentette ki Kato Kacunobu kormányfőtitkár újságírók előtt.

A tokiói oltóközpontban a tervek szerint naponta 10 ezer, az oszakaiban pedig 5000, 65 éves és ennél idősebb embert oltanak be. A műveletben részt vesznek a hadsereg orvosai is.

Szuga Josihide miniszterelnök kifejezte reményét, hogy e korcsoport tagjait július végére mind beoltják. Jóllehet többen is a tokiói nyári olimpiai játékoka újabb elhalasztását vagy lefújását akarják, a miniszterelnök ismét leszögezte: meg szeretnék tartani a július 23-án kezdődő olimpiát.

A japán egészségügyi hatóságok pénteken hagyták jóvá a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagokat, ám az egészségügyi minisztérium közlése szerint az utóbbit egyelőre nem fogják használni az oltási kampányban, részletesebben nem említett "egészségügyi aggodalmak" miatt. Az AstraZeneca-vakcina használatát több országban felfüggesztették vagy elvetették, miután vizsgálatok szerint bizonyos, nagyon ritka esetekben vérrögöt okozhat.

Japánban eddig csak a Pfizer/BioNTech vakcinájával oltottak, és a kormányt több bírálat érte az oltási kampány lassúsága miatt.

A több mint 125 milliós szigetországban mostanáig a lakosság csupán két százaléka kapta meg a vakcina mindkét dózisát, miközben a vírus több variánsa is felbukkant már, köztük a jóval fertőzőbbnek és veszélyesebbnek számító indiai mutáns is.

Több egészségügyi szakértő úgy véli, elképzelhető, hogy a fiatalabb korosztályok beoltására jövő márciusig várni kell, sokan pedig felhívják a figyelmet arra, hogy hiány van egészségügyi dolgozókból. Korábban csak az orvosok és a nővérek voltak jogosultak oltani, tovább terhelve a már így is nyomás alatt lévő egészségügyet, nemrég azonban e jogot kiterjesztették a visszavonult nővérekre és a fogorvosokra is, hétfőn pedig a kormány a gyógyszerészeket is segítségül hívta.

Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Kato Isszei