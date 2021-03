Két újabb nyugati vakcina kaphat zöld utat a közeljövőben

Ugyan az AstraZeneca annak idején azt ígérte az Európai Uniónak, hogy összesen öt gyártókapacitással fog vakcinát elállítani, ehhez képest momentán is csak eggyel működik, ami meg is magyarázza az elmaradásaikat – fogalmazott az InfoRádóban Gyévai Zoltán. Ennek ellenére az EU Monitor főszerkesztője szerint nem jelenthető ki egyértelműen, hogy az Európai Gyógyszerügynökség megengedőbb lenne a nyugati gyártókkal szemben; meglátása szerint ezt akkor lehetne állítani, ha hasonló okok miatt nem kapna például zöld utat a Szputnyik V. Sőt, az EMA igazgatója kategorikusan jelezte, hogy pontosan ugyanazokat a feltételeket fogják számonkérni az oroszokon, mint a többieken.

Gyévai Zoltán megjegyezte, a vakcinák engedélyezési folyamatában az EMA is tanulási fázisban van, és bár felmerülhet a felelőssége abban, hogy amikor az AstraZenecával, de akár a Pfizerrel vagy a Modernával aláírt, a kapacitások kérdése nem kapott elégséges figyelmet, azonban a brit–svéd gyártóra is rávetül némiképp a gyanú árnyéka. Ugyanis, ha a Pfizer és a Moderna esetében működött a gyógyszerhatóság eljárása, kérdés, hogy az AstraZeneca esetében miért nem, és miért működött az AstraZeneca esetében Nagy-Britanniával? Hiszen közben Nagy-Britanniában mintegy 30 millió embert AstraZenecával oltottak be.

A közeljövőben várható újabb vakcinák engedélyeztetésével kapcsolatban a szakember elmondta, hogy

a Novavax nevű készítmény jár a legelőrébb a folyamatban, és ha minden igaz, május–június környékén kaphat zöld utat az unióban.

Szintén a nyár elején várható a CureVac engedélyeztetése is, míg a Szputnyikról egyelőre semmi biztosan nem hallani.

A Szputnyik V engedélyezésével kapcsolatban még nincsenek hivatalos információk - Gyévai Zoltán sejtése szerint valahol a folyamat közepén tarthatnak.

Mindenesetre a hivatalos brüsszeli kommunikáció, vagyis Ursula von der Leyen azon elképzelése, hogy nyár végére a unió lakosságának a 75-80 százaléka átoltott lehet, nem változott, főként, ha a kialkudott mennyiségű vakcinák leszállításra kerülnek a gyártók részéről. Gyévai Zoltán szerint is elérhető a kívánt szám, amihez azonban az is kell, hogy ne legyenek újabb „kellemetlen meglepetések” a rendszerben, hasonlóak az AstraZeneca esetéhez, továbbá hogy minden tagállam felvegye a tempót az oltásban, mert most még elég nagyok az eltérések az egyes országok oltási gyorsaságai között.

Nyitókép: MTI/EPA/Armando Babani