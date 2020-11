A cseheknél hosszú lesz a szükségállapot, a szlovákok még több körben tesztelnek

Csehországban december 12-ig meghosszabbították a szükségállapotot. Andrej Babiš kormánya azt kérte a parlamenttől, hogy a november 20-án lejáró szükségállapotot 30 nappal hosszabbítsák meg, a képviselőház végül több mint tízórás éles pengeváltás után a kormányt kívülről támogató kommunista párt javaslatát fogadta el. Szlovákiában pedig arról döntöttek, hogy az ádventi időszakra 16 millió antigéntesztet rendelnek, és újabb szűréseknek vetik majd alá a lakosságot.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök arról próbálta meggyőzni az alsóház képviselőit, hogy a szükségállapot meghosszabbítása elengedhetetlenül szükséges.

„A kormány mindenekelőtt azért kéri a szükségállapot meghosszabbítását, mert az lehetőséget ad a kormánynak, hogy döntő változást érjen el a koronavírus-járvány elleni küzdelemben” – érvelt a cseh miniszterelnök. Jan Blatný egészségügyi miniszer szerint sem tarthatók be az országos intézkedések a szükségállapot nélkül. Az egyszerű törvények ugyanis nem teszik lehetővé a kormánynak, hogy a társadalmi és gazdasági életet korlátozó óvintézkedéseket foganatosítson a járvány megfékezésére.

A csütörtök estig tartó parlamenti vitában az ellenzék keményen bírálta a kormányt. A leggyakrabban hangoztatott kérdések egyike az volt, hogy

miért engedik meg a szupermarketek számára, hogy az élelmiszeren kívül más árut – például ruhaneműt, cipőt vagy játékot – is áruljanak, míg a hasonló termékeket forgalmazó kiskereskedők üzleteit zárva tartják.

„Amíg ez a kormány csak az egyik csoportba tartozók számára tud garanciát vállalni, addig mi értelme van a szükségállapotnak?” – tette fel bírálóan a kérdést Ivan Bartoš, az ellenzéki Kalóz párt elnöke, aki a kisebb üzletek megnyitását kérte.

Az egészségügyi miniszter szerint ez kockázattal járna, mert a mobilitás növelése megemelné a vírus terjedésének veszélyét is.

A napi fertőzések számának mintegy tíz napja tartó csökkenése a tárcavezető szerint azt mutatja, hogy már sikerült bizonyos eredményeket elérni a járvány terjedésének megfékezésében.

Andrej Babiš szerint a helyzet javulása a korlátozó intézkedések következménye. A kormányfő ugyanakkor óva intett mindenkit, hogy azt higgye, most már elmúlt a veszély.

„Még nincs minden mögöttünk” – hangsúlyozta Babiš, és a karácsonyi ünnepek nyugalma érdekében arra szólított fel mindenkit, hogy továbbra is tartsa be az óvintézkedéseket.

Szlovákiában sem csupán a gyertyagyújtásról és a csendes ünnepvárásról szól majd az ádvent, miután a kormány több antigénteszt beszerzéséről döntött, mint eredetileg szándékozott.

Szerdán Igor Matovič kormányfő még úgy gondolta, az állam mintegy 11 millió antigéntesztet vásárol, hogy elegendő legyen további két-három tesztelésre. A koalíciós tanács és a rendkívüli kormányülés után azonban már arról számolt be, hogy

11 millió helyett 16 millió antigéntesztet vásárol Szlovákia.

Az árat egyelőre nem lehet tudni. A korábbi országos teszteléseken használt 10 millió teszt több mint 40 millió euróba került.

Most a beszerzésért nem az Állami Tartalékalap lesz a felelős, hanem a gazdasági minisztérium. A Richard Sulík irányítása alá tartozó tárca külön bizottságot hoz létre, amelyben a civil szféra képviselői mellett az ellenzék is helyet kaphat, beleértve a szélsőjobboldalt is. „Fico urat, akinek az előző beszerzéskor nagy volt a szája, most meghívjuk ebbe a bizottságba Pellegrini úrral együtt, hogy felügyelhessék a beszerzés menetét” – nyilatkozta a szlovák gazdasági miniszter.

A most beszerzendő 16 millió antigéntesztet az év végéig akarja megvásárolni az állam.

„Négy terminus van, ameddig a teszteket be kellene szerezni. Ezek december 2., 9., 16. és 31.” – mondta Igor Matovič kormányfő, hozzátéve, hogy szeretné, ha a fertőzöttek száma karácsonyig ötszáz alá, az ünnepek után pedig 400 alá esne.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek