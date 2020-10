Amerikai gyógyszert szereznek be az EU-tagországok

A megállapodást 36 ország írta alá, köztük valamennyi uniós tagország, továbbá Norvégia, Izland, az Egyesült Királyság, valamint hat tagjelölt és potenciális tagjelölt ország, Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia, Koszovó és Bosznia-Hercegovina.

A részt vevő országok mostantól megrendelhetik a Vekluryt, amely a koronavírussal fertőzött, oxigénellátásra szoruló betegek kezelésére jelenleg az egyetlen olyan gyógyszer, amely az unióban feltételes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik.

Ahogyan arról az Infostart is beszűmolt, az uniós végrehajtó testület július elején jelentette be, hogy engedélyezi a Veklury feltételes forgalomba hozatalát. A bizottság már július végén szerződést kötött 63 millió euró értékben az amerikai vállalattal a gyógyszer beszerzésére. Ez mintegy 30 ezer, súlyos tüneteket mutató beteg kezelésére volt elegendő. A most aláírt közös beszerzési szerződés azt is garantálja, hogy a vállalat eljuttatja a gyógyszert azon országokba, amelyek a termék beszerzéséről döntenek - közölte a brüsszeli bizottság.

Az Európai Gyógyszerügynökség honlapján található értékelés szerint a gyógyszervizsgálat kimutatta, hogy a remdesivirrel kezelt, oxigénbevitelre szoruló betegek körülbelül 11 nap elteltével meggyógyultak.

