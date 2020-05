Falánk gyilkosok telepedtek meg Amerikában

Az Egyesült Államokban évek óta küzdenek a farmerek a mézelő méhek drámai mértékű pusztulásával - ami elsősorban az ország éléskamráinak számító államok gyümölcstermő vidékein látványos - kolóniaösszeomlások és az ázsiai eredetű élősködő, a varroa-atka pusztítása, valamint a monokultúrás és igen erősen a növényvédőszer-használatra építő agrotechnológia miatt -, most azonban újabb veszély fenyegeti nemcsak a méztermést, hanem az egyéb növények beporzását is.

Tavaly decemberben ugyanis megjelent, és a laborvizsgálatok szerint meg is telepedett az ázsiai óriás darázs az ország nyugati partvidékén lévő Washington államban.

Az első példányok szakértők szerint egy kínai teherhajó szállítmányával érkezhettek - írta a The New York Times cikke nyomán a 444.hu. A faj kínai szállítmányokkal Európában már a kétezres évek elején megjelent, azóta küzdenek az elterjedése ellen.

A vespa mandarinia, vagy ismertebb nevén japán lódarázs, általában is nagyobb az amerikai és európai darázsféléknél, a királynői pedig az 5-5,5 centis testhosszt is elérhetik. A mérge, agresszív természete - főleg mert csapatban szeret támadni - és a méhészruhát átszúró brutális fullánkja miatt emberekre is veszélyes.

Egy-egy csípés nem veszélyes, viszont nagyon fájdalmas, de mivel csapatban támad, ezért egyes mérges-kígyó fajokéval megegyező mennyiségű méreg is kerülhet így az ember szervezetébe. Ha pedig erre érzékeny is valaki, akkor halálos is lehet találkozás Jun-icsi Takahasi, a Kyoto Sangyo University kutatója szerint. Japánban például évente 50 körüli embert öl meg.

A lap szerint Washinton államban olyan méhkasokat találtak, amikben a darazsak többezer néhet fejeztek le. Ráadásul a darazsak meg is eszik a méheket, amikor pedig jóllaktak, tovább folytatják a puszításukat.

Ezen a videón az látható, amint 30 ilyen darázs lemészárol 30 ezer házi méhet:

Az első darázsfészek megtalálása és kiirtása után újabbat is találtak, néhány mintát pedig elküldtek genetikai elemzésre Japánba, így derült ki, hogy a két kolóniának nincs köze egymáshoz.

Most azt próbálják kitalálni, hogyan találják meg az invazív darzsak fészkeit az állam óriási, sok helyütt még érintetlen erdőségeiben. Ötletként felmerült, hogy nyomkövetőt tesznek a többcentis állatokra, illetve az is, hogy hőkamerákkal próbálják felderíteni a fészkeket, mivel a rovarok meglehetős meleget gerjesztenek a bolyon belül.

Nyitókép: Wikimedia Commons/Kenpei