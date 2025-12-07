Rémisztő balesetet rögzített a kamera: elszállt a sokkot kapott autós

Megdöbbentő közúti baleset következett be szerda este Nagyváradon. Egy személygépkocsi akkora sebességgel hajtott be egy Észak-Őssi negyedbeli körforgalomba, hogy a szó szoros értelmében elszállt, átrepült a körforgalom és két személygépkocsi fölött.

A bihon.ro beszámolója szerint a gépkocsivezető beszorult az autóba, a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk – olvasható a maszol.ro-n. Az 55 éves férfinek szerencséje volt, megúszta könnyebb és közepes sérülésekkel. Miután a mentősök a helyszínen ellátták, kivizsgálásra kórházba szállították.

A rendőrség megállapította, hogy a sofőr nem volt alkohol hatása alatt a baleset bekövetkeztekor és más illegális tudatmódosító szereket sem fogyasztott. A sajtó értesülései szerint a sofőr súlyos cukorbeteg, aki sokkot kapott vezetés közben, ezért nem tudott megfelelően reagálni a forgalmi helyzetre.

A vezess.hu megjegyzi, hogy a balesetről készült felvétel végén már csak a hangos csattanás hallható, de a kocsi végül egy közeli benzinkút zöldövezetében ért földet.