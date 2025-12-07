Hatalmas földrengés volt Alaszkánál

Az Amerikai Egyesült Államok Földtani Intézetének (USGS) és a kanadai hatóságoknak a tájékoztatása szerint nem adtak ki cunami-riasztást, és sem sérülésről, sem jelentős szerkezeti károkról nem érkezett azonnali jelentés - írja a Reuters.

A Royal Canadian Mounted Police (RCMP) tájékoztatása szerint a rendőrséghez két segélyhívás érkezett a földrengéssel kapcsolatban. A helyiek elsősorban arról számoltak be, hogy tárgyak estek le a polcokról és a falakról.

A rengés Juneau-tól mintegy 370 kilométerre északnyugatra, Whitehorse-tól 250 kilométerre nyugatra, és az alaszkai Yakutat (lakossága 662 fő) városától 91 kilométerre északra történt. A legközelebbi kanadai település a mintegy 130 kilométerre fekvő Haines Junction (lakossága 1018 fő) volt.

A főrengést egy erős utórengés-sorozat követte. Az Alaska Earthquake Center jelentése szerint az első három órában több mint 20, 4,0-es magnitúdót meghaladó utórengést regisztráltak, némelyikük erőssége meghaladta az 5,0-es értéket. A szakértők szerint a közeljövőben továbbra is számos utórengésre lehet számítani.

Kanada egyik legerősebb szárazföldi rengése

Az eseményt a szakemberek Kanada egyik legerősebb, szárazföldön mért földrengéseként tartják számon, amely a csendes-óceáni lemez és az észak-amerikai lemez találkozási zónájában, egy szeizmikusan aktív területen zajlott.

A Yukon Highways and Public Works bejelentette, hogy a South Klondike autópálya egy szakaszát az emelkedett lavinaveszély miatt lezárták, amit a földrengés által kiváltott instabilitás indokolt.