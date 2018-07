A denevérek miatt kerülnek karanténba a barlangból kimentett gyerekek

A thaiföldi barlangból kedd délig kilenc fiút mentettek ki. Mielőtt hazamehetnének, kórházba viszik őket, ahol az orvosoknak meg kell bizonyosodniuk arról, nem kaptak-e el fertőző betegségeket, amíg a föld alatt voltak. A barlangok ugyanis a baktériumok és vírusok "Petri-csészéi" - mondta el a LiveScience tudományos portálnak a baltimore-i Johns Hopkins egészségügyi központ kutatója.

"A legtöbb aggodalomra a barlangban élő denevérek adnak okot, amelyek sok fertőző betegséget, többek között veszettséget közvetítenek.

Nemcsak maguk az állatok veszélyesek, hanem az ürülékük is, ami barlangszerte megtalálható" - magyarázta Amesh Adalja.

Azt nem tudni, voltak-e denevérek ott, ahol a 12 fiú és edzőjük tartózkodott, bár a legtöbb barlangban élnek kisebb-nagyobb kolóniák. Ha azonban az orvosokban él a gyanú, hogy kapcsolatba kerültek a szárnyas emlősökkel, valószínűleg védőoltást kapnak, hogy a veszettség kialakulását megakadályozzák.

"Vannak gombák is, amelyek előszeretettel tenyésznek denevérürülékben. Spóráik belélegzése gombás tüdőgyulladást, hisztoplazmózist okozhat." Lehet, hogy a gombás fertőzés tünetei nem jelentkeznek a kórházban, csak a gyerekek későbbi élete során. "Vannak esetek, amikor hónapokig, évekig lappang a kór és nem betegíti meg az embert, hacsak immunrendszeri problémája nem adódik" - mondta a kutató.

Aggodalomra adhat okot a leptospirózis nevű bakteriális fertőzés is, ami tüdővérzést és agyhártyagyulladást is okozhat. A kutató szerint azonban kevésbé egzotikus gondok is adódhatnak: lehetnek gyomor-bélrendszeri problémák a barlangi higiéniás körülmények miatt, a bőrsérüléseik szintén elfertőződhetnek.

Az ifjúsági focicsapat tagjai edzőjükkel június 23-án tűntek el a Bangkoktól ezer kilométerre északra fekvő barlangrendszerben. Csodával határos módon élve találták meg őket, kimentésük vasárnap kezdődött meg.

Nyitókép: MTI/EPA/Thaiföldi haditengerészet